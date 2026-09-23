"El dinero está mejor en el bolsillo de los asturianos que en el de políticos socialistas", insiste López (Vox)

Carolina López - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha centrado su primera intervención en el Debate de Orientación Política en confrontar el "triunfalismo" presentado por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, con la Asturias "real". Ha criticado duramente la gestión del Gobierno autonómico y ha insistido en que el dinero "está mejor en el bolsillo de los asturianos que en el de políticos socialistas".

Carolina López ha recordado que durante su discurso inicial se han visto las tres caras de Barbón, la del "tertuliano que busca trabajo en la televisión porque sabe que pronto se le puede acabar el chollo del sillón", la del "activista político, que señala a Vox, su único rival en la oposición", y la del "vendedor de promesas" que anuncia para mañana lo que debería haber hecho ayer o hace siete años. "Aunque usted lo quiera, no es el salvador de Asturias", ha espetado López al presidente socialista.

La presidenta de Vox en Asturias interpelado directamente a Barbón sobre la credibilidad de sus datos económicos, preguntándole: "¿Tiene usted la valentía de repetirle ese discurso a una madre que probablemente esta semana haya ido al supermercado y haya tenido que devolver un producto a la estantería porque no le llegaba el dinero?".

La diputada ha denunciado que "el 22% de los asturianos están en riesgo de pobreza y explotación" y ha acusado al Gobierno socialista de beneficiarse de esta situación, afirmando que "cuanto más pobres, mejor para ustedes. Más vulnerables, más dependientes y más manejables".

López ha reprochado a Barbón que haya realizado una sucesión de anuncios cuando restan solo ocho meses para las elecciones autonómicas, y hablar ahora de cuestiones que podría haber hecho ayer o hace siete años, cuando llegó al poder.

"La gente ya no está para anuncios, está para ver cómo un presidente lleva a cabo lo que anuncia de una puñetera vez que lleva siete años prometiendo y no ejecutando", ha reprochado López a Barbón.

La dirigente de Vox ha lamentado la distancia "infinita" entre la Asturias real y la Asturias "oficial e imaginaria que fabrica el PSOE". En materia de empleo, López ha cuestionado la calidad de los 405.000 empleos que presume el Gobierno asturiano, interrogando: "¿Cuántos son fijos discontinuos, cuántos son becarios, cuántos son precarios, cuántos son temporales? ¿Por qué no desglosa ese dato?".

En materia sanitaria, López ha cuestionado el compromiso anunciado por Barbón para que las consultas sean atendidas en un máximo de 72 horas. "¿Cómo lo va a hacer? Y, sobre todo, ¿por qué no lo ha hecho antes?", ha preguntado, acusándole de preocuparse "ahora de repente" por las listas de espera.

López ha denunciado públicamente el colapso de la sanidad pública en Asturias, destacando que "hay más de 23.600 asturianos esperando por intervención quirúrgica, un 25% más que en 2019" y que "las listas de espera de consulta con especialista tienen más de 120.000 personas pendientes de la primera cita, cuando en 2019 había la mitad".

También ha dedicado buena parte de su intervención a la dependencia. López ha manifestado dudas ante el nuevo compromiso de alcanzar 1.025 plazas residenciales tras el anuncio incumplido anunciado "a bombo y platillo" en marzo. "En marzo anunciaron 750 nuevas plazas. ¿Cuántas han puesto en marcha? Ahora viene y promete 1.025. ¿Quién da más? ¿Alguno eleva la apuesta? Usted como si jugase al póker, lo que pasa es que va de farol, ya le conocemos", ha señalado.

La dirigente de Vox ha cuestionado igualmente la política industrial y energética del Principado. Ha recordado anteriores anuncios sobre el hidrógeno verde y ha enfrentado aquellas expectativas con la nueva apuesta del Gobierno por la inteligencia artificial. "¿Dónde quedó su promesa? Ayer ni lo mencionó y lo cambió por la inteligencia artificial, tan artificial como sus políticas", ha ironizado.

Sobre el medio rural, López ha reclamado al Ejecutivo que, antes de presumir del adelanto del 75% de la PAC, atienda los expedientes que continúan pendientes, además de los planes de mejora, nuevas incorporaciones y otras ayudas atrasadas. También ha cuestionado el Pacto por el Medio Rural y ha emplazado a Barbón a recibir a los ganaderos que se movilizarán el 1 de octubre.

En infraestructuras, la portavoz ha reprochado al presidente que hable de una Asturias "hiperconectada" mientras continúan los problemas ferroviarios y ha preguntado por los trenes de Cercanías y distintos proyectos pendientes. Asimismo, le ha reclamado que ponga "pie en pared" ante el ministro de Transportes, Óscar Puente.

López ha dedicado otro de los bloques a vivienda y fiscalidad. Frente al modelo de deducciones defendido por Barbón, ha reiterado la propuesta de Vox de una reducción general de impuestos: "Por mucho que le pese, el dinero está mejor en los bolsillos de los asturianos que en el bolsillo de un político socialista".

La portavoz de Vox ha criticado especialmente la falta de atención a los autónomos, señalando que "ayer podía hablar" pero "de los autónomos ni los mencionó", y ha exigido "una verdadera reforma que termine con el laberinto burocrático" de la Administración asturiana.

También ha rechazado que aumentar el gasto garantice por sí mismo mejores prestaciones. "Gastar más no significa tener mejores servicios públicos. Lo que hay que hacer es gestionar de forma eficiente", ha señalado.

Respecto al sector agrario, López ha cuestionado el anuncio del adelanto de la PAC, sugiriendo que podría ser "una excusa para seguir retrasando los pagos" y ha criticado el Pacto por el Medio Rural como "un brindis al sol, una carta a los reyes magos que no tiene dotación económica ni planificación ni cronograma".

López ha acusado al Gobierno de no escuchar al sector primario, afirmando que "el sector no puede sobrevivir de humo político, señor Barbón, ni de promesas y anuncios que quedan en el cajón", y ha criticado que "cuatro burócratas que no han visto en su vida una vaca son los que le pretenden decir a los verdaderos profesionales del campo cómo tienen que hacer su trabajo".

Finalmente, la portavoz de Vox ha abordado los problemas de vivienda y educación, señalando que "la vivienda se ha convertido en un imposible" y reprochando que no haya escuchado hablar al presidente sobre "el problema de transporte escolar" ni sobre "las deficiencias estructurales y la falta de mantenimiento en los centros educativos".