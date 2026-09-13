El director general de Innovación, Iván Aitor Lucas del Amo, anuncia que deja su cargo tras siete años

Archivo - El director general de Innovación, Iván Aitor Lucas, en el el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Foro Transfiere) en Málaga. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias, Iván Aitor Lucas del Amo ha anunciado este domingo que deja su puesto después de siete años en la Administración autonómica, según ha comunicado en una publicación en LinkedIn.

Lucas del Amo ha explicado que cierra esta etapa profesional tras siete años "intensos", marcados por proyectos, decisiones y dificultades, y ha agradecido la confianza y el trabajo de las personas con las que ha compartido este periodo. En su mensaje ha destacado especialmente el trabajo desarrollado en los ámbitos de la innovación, la tecnología y el emprendimiento.

"Hoy cierro la puerta de un despacho, pero no las ganas de seguir construyendo", ha señalado Lucas del Amo, que ha avanzado que afrontará la innovación, la empresa y el emprendimiento "desde otro lugar". El hasta ahora director general ha indicado que próximamente habrá tiempo para explicar su próximo proyecto y ha concluido su mensaje afirmando que "ahora empieza el siguiente capítulo".