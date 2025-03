El director de Valgrande-Pajares dice que el Principado era conocedor desde 2019 de la situación del jefe de explotación

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Estación Invernal de Valgrande-Pajares, Javier Martínez Iglesias, ha asegurado este martes durante su comparecencia en la Junta General, a petición de Vox, que desde 2019 advirtió al Gobierno del Principado de la falta de cualificación y la situación laboral del jefe de explotación de la estación de esquí.

"El gobierno de Asturias es conocedor y consentidor de la misma aunque no ha dado ninguna solución", ha dicho el director para añadir que también ha tenido que ostentar "por obligación" el cargo de jefe de explotación "sin descanso a lo largo de siete años porque el otro jefe de explotación o se encontraba de baja, o de descansos compensados, o de vacaciones, o de asuntos sindicales, o de acompañamiento a familiares, o de asistencias a cursos o a tribunales".

Asimismo, ha insistido en que el jefe de explotación al que ha tenido que suplir "carece por completo de la cualificación y la capacitación que la normativa europea de transporte por cable dice" pese a ser "la persona responsable de garantizar en última instancia la seguridad de los trabajadores y los usuarios".

"Poner en marcha una estación de esquí no es llegar y dar un botón para que empiece a funcionar el tío vivo sino que se necesitan tomar una serie de decisiones y unos análisis sobre los riesgos. Esta afirmación no la hago yo solo como director de la instalación sino que hay dos empresas externas encargadas de auditar la instalación que también lo aseveran en sus informes", ha apuntillado.

Igualmente, ha querido insistir en la garantía de seguridad de la estación. "Como director de la estación, si en algún momento entendiese que la estación tiene falta de seguridad, le aseguro que no permitiría la apertura", ha aseverado para continuar señalando que "es obligatorio que el jefe de explotación se encuentre en la instalación". "No puede estar en diferido. Con lo cual, para abrir, tiene que haber un jefe de explotación, puesto que he cubierto yo", ha remarcado.

Finalmente, no se ha autorizado, "por falta de motivación", la comparecencia por videoconferencia planteada por Vox de Gregorio Clemente Pérez, representante de la ingeniería I+C, con motivo del informe en el que se afirma que el jefe de explotación tiene "escaso o nulo conocimiento del funcionamiento y tipología de las instalaciones" así como "escaso conocimiento de los planes de mantenimiento preventivo, de las tareas de mantenimiento correctivo y reparación de averías", entre otras graves carencias de este responsable de la estación invernal.

En la comisión también se han abordado, entre otros asuntos, el estado del Conjunto Histórico de las Minas de Llumeres, en Bañugues, situado en el concejo de Gozón, por iniciativa de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

La consejera Vanessa Gutiérrez respondía a la parlamentaria que la próxima reunión de la comisión permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, que se va a celebrar esta semana, analizará la posibilidad de adoptar medidas para garantizar la preservación de este conjunto histórico industrial "en las mismas condiciones, al menos, que se encontraba en el momento de protección en 2008". Así, ha estimado que se procederá a hacer un estudio del estado actual del conjunto para plantear actuaciones necesarias "para su conservación y puesta en valor".

Además, la titular de Cultura señalaba al diputado del Mixto-Foro, Adrián Pumares, que el Gobierno asturiano informó a la familia del premio nobel de medicina Severo Ochoa de las gestiones que realizó para la adquisición, por 70.000 euros, del epistolario privado entre este y su esposa, Carmen García Cobián.