La Guardia Civil detiene a cinco personas, una por violencia de género, en el dispositivo del Sella

Un escuadrón de caballería de la Guardia Civil en Ribadesella. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas durante el desarrollo del dispositivo de seguridad del Descenso Internacional del Sella, de los cuales tres lo han sido por alcoholemia positiva, otro por atentado y el último por violencia de género.

Según ha indicado el instituto armado en nota de prensa, en total se han producido ocho infracciones penales por lesiones, agresión sexual, atentado a agente de la autoridad, daños, contra la seguridad vial y violencia de género.

La Guardia Civil ha dado por finalizado el dispositivo a las 15.00 horas de este domingo, destacando, al margen de estos sucesos, que ha sido una edición "sin incidentes de importancia". Durante estos tres días, más de 320 efectivos de 15 unidades y especialidades diferentes han velado por la seguridad de los selleros en Arriondas y Ribadesella.

En total se han tramitado 83 denuncias administrativas, 53 denuncias en materia de droga, 56 denuncias de tráfico, ocho infracciones penales y cinco detenciones.

La Benemérita ha señalado como "hecho destacable" la caída accidental de una joven en los acantilados de la Atalaya en Ribadesella. Al lugar acudieron además de efectivos de Guardia Civil, bomberos y medios sanitarios. Tras ser rescatada fue evacuada en UVI móvil al HUCA dada la gravedad de sus lesiones.