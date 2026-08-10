Divertia convierte la plaza Mayor de Gijón en el gran karaoke de la Semana Grande

Archivo - Ayuntamiento de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Divertia organiza el gran karaoke del verano, que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto, a partir de las 22.30 horas, en la plaza Mayor, una vez finalizado el eclipse total de sol.

La propuesta llega de la mano de Karaoke Rock Band, quien lleva poniendo en práctica este formato desde hace 14 años. Se trata de un espectáculo que traslada el karaoke tradicional al directo, con una banda de músicos sobre el escenario acompañando a las personas participantes.

Quienes deseen cantar podrán inscribirse en la propia plaza Mayor a partir de las 21.30 horas de ese mismo día, hasta un máximo de 30 personas. En el momento de la inscripción, deberán firmar una declaración responsable y elegir una de las canciones incluidas en el repertorio disponible.

La organización confeccionará el orden de actuación según el momento de inscripción y, una vez comience el concierto, los participantes serán llamados por megafonía con antelación para que estén prevenidos para subir al escenario. En caso de no responder cuando sean requeridas, se pasará automáticamente al siguiente nombre de la lista.

El repertorio reúne cerca de un centenar de canciones de estilos y épocas muy diferentes, con clásicos del rock nacional e internacional, himnos del pop y del indie, temas de los años 80 y 90, y éxitos actuales. Artistas como ABBA, Queen, Mecano, Oasis, Nirvana, Raphael, Rosalía, Bon Jovi o Spice Girls forman parte de una selección musical diseñada para que cualquier persona encuentre su tema. El objetivo es convertir la plaza Mayor en un gran escenario abierto, donde participantes y público compartan una noche de música en directo y diversión, según han informado desde el Ayuntamiento de Gijón.