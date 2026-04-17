Divertia lanza 'Gijón suena todo el año', un proyecto "ambicioso" para impulsar la industria musical

Presentación en el Ayuntamiento de Gijón del proyecto 'Gijón suena todo el año'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este viernes el proyecto 'Gijón Suena todo el año', un proyecto "ambicioso" vinculado a la industria de la música y orientado a la transformación urbana, social y económica con un enfoque operativo en cuanto a datos, infraestructuras, programación, formación, normativa, marca, sostenibilidad y gobernanza.

Así lo ha indicado, durante la presentación en el Consistorio gijonés, acompañado de José Luis Quirós, de Mestizo Producciones, este proyecto "ambicioso" vinculado a la industria de la música.

Suárez ha resaltado que el objetivo final es tratar de desarrollar y hacer crecer la industria, implicando a numerosos agentes, trabajando junto a muchos de ellos en una primera fase de descubrimiento, en la que se realizará un mapeado.

Ha explicado, a este respecto, que durante los últimos meses han llevado a cabo mesas de trabajo participativas para escuchar a profesionales del sector, a los propios artistas, expertos y, en definitiva, a todo aquel perfil de sectores relacionados con el objetivo de hacer un mapa de percepciones del ecosistema musical local.

En este sentido, ha indicado que la mayoría de las conclusiones son positivas, pero "con un amplio margen de mejora", ha remarcado el presidente de Divertia, quien ha reivindicado que "Gijón mantiene una memoria e identidad musical fuertes y un público culturalmente sensible y participativo", ha sostenido.

Al margen de los datos de los locales de ensayo, los programas musicales como Arte en la Calle, que promueve Divertia, y toda la programación musical, tanto pública como privada, que se desarrolla en la ciudad, ha remarcado que el municipio cuenta con espacios singulares como la Laboral, la residencia de artistas o el futuro Centro de Arte Tabacalera. A esto ha sumado que resulta atractiva turísticamente para incluirla en muchas giras nacionales.

Dicho esto, ha reconocido que el modelo necesita evolucionar. Ha aludido, en este caso, a "la falta de espacios de tamaño medio y pequeño para actuar, la deformación, las barreras normativas y la excesiva dependencia de grandes formatos limitan un desarrollo óptimo".

Con todo, se ha mostrado convencido de que "los datos arrojan un caldo de cultivo favorable para que la industria musical pueda convertirse en sector tractor de empleo, marca y revitalización barrial". Ha indicado, asimismo, que este proyecto que arranca ahora se va a desarrollar a medio o largo plazo en distintas fases.

El objetivo final, según Suárez, es ganar en eficiencia del gasto público, con una mayor coordinación en capacidad de captación de financiación externa para proyectos en cohesión social e implicación juvenil, así como en un turismo cultural sostenible con una agenda centralizada y mejor comunicada y en la desestacionalización.

Se trabajará, también, en la reputación y marca para liderar una estrategia de ciudad. "Gijón será la ciudad de la música", ha augurado el presidente de Divertia, quien ha apuntado que es un sector que crece y bate récords a nivel mundial.

Quirós, por su lado, ha destacado la vinculación de la ciudad con la industria musical y ha explicado que se quiere hacer un mapeado de la ciudad, para ver de qué manera podemos actuar de manera inteligente sobre los recursos disponibles. Un mapeado que esperan tener en unos seis meses.

Asimismo, ha señalado que, desde el punto de vista de la desestacionalización, cuando se tenga una agenda realmente única, se podrá conocer cuándo hay "valles" en la programación y cuándo tenemos una sobreoferta. "Eso nos va a hacer que desde el ámbito turístico, por ejemplo, se puedan mover y puedan ofrecer la ciudad dentro de otros aspectos", ha agregado.

También se quiere ver qué capacidad creativa tiene el municipio y con qué recursos cuenta, como pueda ser los locales de ensayo u saber qué grupos están en ellos, además de contribuir a profesionalizar el sector. Ha apuntado que se quiere digitalizar todo este proceso.

"Mientras no nos demos cuenta y hagamos el chip del cambio cultural que significa la digitalización, vamos a perder bastantes trenes", ha advertido Quirós, quien ha opinado que la música y la industria de la música "puede hacernos ir más deprisa y subirnos a un tren y transformar esta ciudad en una ciudad mejor".

Ha puesto de ejemplo, entre otras cosas, de la transformación que vivió Glasgow (Escocia), que de ser una ciudad industrial ha pasado a una de ámbito creativo, que ha contribuido a impulsar la localidad. Unido a ello, ha aludido al caso de Filadelfia (EEUU), donde, según él, la transformación de la cultura transformó toda una ciudad que estaba "totalmente abandonada".