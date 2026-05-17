Dos detenidos en Candás por agredir a agentes de la Guardia Civil

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres fueron detenidos en la pasada noche en Candás, Carreño, acusados de atentado a los agentes de la autoridad tras agredir a dos Guardias Civiles que trataban de controlar a la mujer y suegra de los detenidos.

Según informa la Guardia Civil, fue en torno a las 21.00 horas cuando se recibio aviso en Central COS por una supuesta agresión en la localidad de Candas. Se alertaba de que una mujer intentaba agredir a su marido.

Trasladada patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Candas al lugar y mientras procedían al control de dicha mujer para que le fueran administrada medicación prescrita, los componentes de la patrulla fueron agredidos por el marido y yerno de esta.

Con apoyo de efectivos enviados, se procedió a la detención de estas dos personas por supuesto delito de atentado a agentes de la autoridad.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil para la intrucción de las correspondientes diligencias, la mujer evacuada a un centro hospitalario y los dos guardias civiles necesitaron asistencia sanitaria en el centro de salud de la localidad.