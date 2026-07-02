Duro Felguera reúne a sus trabajadores en la nueva sede de La Felguera tras su reestructuración

Duro Felguera reúne a su plantilla en la nueva sede de La Felguera para celebrar la nueva etapa - DURO FELGUERA

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha reunido este jueves a su plantilla en la nueva sede de La Felguera para dar por concluido simbólicamente el proceso de reestructuración financiera de la compañía y presentar la organización con la que afrontará una nueva etapa centrada en el crecimiento y el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Durante el encuentro, el presidente ejecutivo de la compañía, Eduardo Espinosa, ha trasladado a los trabajadores un mensaje en el que les ha pedido dejar atrás la etapa recientemente superada y centrar los esfuerzos en el futuro de la empresa.

El acto ha servido también para que los miembros del comité de dirección expusieran el trabajo desarrollado en sus respectivas áreas durante los últimos meses y explicaran la nueva estructura con la que operará la compañía.

El director económico-financiero, Guillermo de Alba, ha repasado las principales fases del proceso de reestructuración, desde la presentación del plan el pasado octubre hasta su homologación judicial el 26 de junio, pasando por la aprobación de los principales acreedores, la ampliación de capital y la constitución de Duro Felguera Global Solutions, sociedad que concentrará la actividad operativa del grupo.

RESTRUCTURACIÓN DE DURO FELGUERA EN DOS FASES

Según ha explicado, el plan se articula en dos fases: la reestructuración de Duro Felguera SA sobre una estructura de capital "sostenible" y un balance saneado, y una segunda etapa centrada en el crecimiento mediante una cartera de proyectos "rentable y sostenible".

Por su parte, la directora de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual, Susana Santos, ha defendido que la empresa mantenía "el conocimiento, la tecnología propia, la cartera de clientes y la capacidad de ejecutar proyectos industriales complejos", al tiempo que ha sostenido que "lo que ponía en riesgo el futuro de la compañía era su estructura financiera, no su capacidad industrial".

Santos ha señalado que el proceso de reestructuración ha permitido reorganizar la deuda y mantener la actividad de la empresa, y ha explicado que la homologación del plan ha reducido de más de 75 a una veintena los procedimientos y arbitrajes abiertos en distintas jurisdicciones.

NUEVA ESTRUCTURA DE DURO FELGUERA

En el ámbito organizativo, la directora de Personas y Organización, Nuria del Campo, ha presentado una nueva estructura que ha definido como "más compacta, más ágil y más eficiente", y "apoyada en gran medida en talento asturiano de toda la vida de la casa".

Asimismo, ha anunciado los nombramientos de Saúl Paunero como director de Operaciones; Roberto Pérez como director de Riesgos; Sandra López como directora de Auditoría y Cumplimiento Normativo; Juan García-Ochoa como director de Compras; Alberto Rodríguez como responsable de Seguridad y Salud; y Carlos Alperi como responsable de Duro Felguera México.

Por último, el nuevo director de Operaciones, Saúl Paunero, ha presentado un modelo de dirección integrada en el que las distintas áreas del grupo coordinarán su actividad manteniendo su especialización. Además, ha defendido "la imagen de una sola Duro Felguera", ha apostado por priorizar proyectos rentables y con riesgos controlados y ha concluido que "la nueva Duro Felguera se construye entre todos".