El edil de Vecinos por Llanes, Valladares dimite tras acceder de forma indebida a un expediente bajo custodia

Archivo - Imagen de archivo de Xuan Valladares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vecinos por Llanes, Xuan Valladares, ha presentado su dimisión tras haber accedido de forma irregular a una caja de documentos sujetos a un régimen de custodia específico en el Ayuntamiento de Llanes. El edil ha adoptado esta decisión tras reconocer que infringió la normativa al consultar por su cuenta documentación técnica relacionada con un concurso de parcelas agrícolas en la Sierra Plana de Purón.

El hasta ahora concejal ha explicado que su intención era constatar si se había producido un "fallo interno administrativo" para que el proceso de valoración de las parcelas "se repitiera de forma justa lo antes posible" ante las dudas de algunos ganaderos.

Según ha manifestado, el acceso se ha producido un miércoles mientras la funcionaria responsable teletrabajaba, utilizando documentos que él mismo "conocía" por su presencia previa en el tribunal de valoración.

Tras ser informado de que había vulnerado un régimen de "custodia" que prohíbe expresamente el acceso a dicha caja, el edil ha comunicado al alcalde su propósito de abandonar el cargo.

A través de un comunicado ha pedido "perdón públicamente" a los vecinos, a sus compañeros del Equipo de Gobierno y al personal de la Administración, a quienes ha eximido de cualquier responsabilidad en el suceso.

Asimismo, ha aprovechado su dimisión para denunciar la necesidad de un "cambio drástico y profundo" en el sistema burocrático español, al que ha calificado de "infame" por condenar a la gestión pública a la "ineficiencia".

El concejal ha asegurado que abandona la política -la cual no considera una profesión- para volver a su actividad en la "casería", defendiendo que incluso los errores de carácter formal deben asumirse con la renuncia al puesto público.