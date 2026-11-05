Educación condiciona las obras del CRA de Villoria (Laviana) a la finalización de los trámites urbanísticos locales

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha condicionado este jueves la contratación y ejecución del nuevo Colegio Rural Agrupado (CRA) Alto Nalón de Villoria, en Laviana, a la finalización de los trámites urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento.

Durante su intervención en la Comisión de Educación de la Junta General, en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, Ledo ha explicado que la entrada en funcionamiento del centro no cuenta con una fecha cierta. En este sentido, ha señalado que la actuación precisa de la previa cesión de los terrenos municipales a la Consejería y del desarrollo de la modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) de Laviana.

Ledo ha recordado que el Principado destinó una partida de 80.000 euros en el presupuesto de 2026 para licitar la redacción del proyecto básico y de ejecución en cuanto disponga de la parcela. Hga avanzado que en el ejercicio presupuestario de 2027 se prevé destinar una cuantía similar para dar continuidad al procedimiento administrativo hasta la licitación de las obras.

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reprochado que el proyecto, presentado en marzo de 2023 con un presupuesto inicial de 3,1 millones de euros, continúe sin ejecutarse. Ha cuestionado el incremento del coste presupuestado por el aumento de precios y ha recriminado a la Consejería que no haya valorado la alternativa planteada por las familias, consistente en la reforma integral de las actuales instalaciones del centro.

A este respecto, la titular de Educación ha asegurado que el Gobierno autonómico "contará" con la comunidad educativa para actualizar el proyecto técnico en el momento en que se inicie la redacción definitiva.