Educación prevé tener en junio los modelos de las materias que entrarán en 2024 en la prueba de acceso a la Universidad

El examen consiste en poner al alumnado frente a situaciones de la vida "real, dicen desde el Ministerio



GIJÓN, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jefa de área de evaluación nacional del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ruth Martínez, ha avanzado este martes en Gijón que en el próximo mes de junio se dispondrá de modelos de todas las materias que van a entrar en la prueba de acceso a la Universidad en el año 2024.

Con ello, se facilitarán modelos de todas las pruebas a alumnado y profesorado para aplicar ya desde el curso próximo. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la realización de la prueba piloto de acceso a la Universidad a alumnado de primero de Bachillerato del IES Calderón de la Barca, en Gijón.

Martínez ha señalado que se trata en una prueba competencial que consiste en poner al alumnado frente a situaciones de la vida "real, cotidiana", de forma que tenga que aplicar las competencias y no hacer simplemente una prueba memorística.

Como ejemplo, ha indicado que en la prueba de matemáticas aparecen fórmulas que pueden ser utilizadas, algo que se hace ya en países como Portugal y Francia, al igual que en la de Latín aparece un glosario.

La de Lengua, por otro lado, se basa en integrar varios textos, y no lo habitual que era un texto con preguntas asociadas. En esta nueva prueba de Lengua, hay tres textos en los que se trata de integrar esas preguntas. Como novedad también, en la prueba de inglés se incluye un Listening, que habitualmente no se incluía en esta materia, según Martínez.

Ha señalado, asimismo, que la prueba se ha realizado en grupos de trabajo de diferentes componentes de las 12 comunidades autónomas participantes en esta experiencia piloto y por profesorado y asociaciones, como la Real Sociedad de Filosofía o de Matemática Española.

El alumnado, por su parte, disponía de 105 minutos, para cada una de las pruebas. Dicho esto, ha precisado que el tiempo ofrecido para realizar la prueba es algo que se está probando.

Sobre esta cuestión, ha indicado que habitualmente tenían 90 minutos, pero ahora se les da 15 minutos más con el objetivo de que tengan bastante tiempo para leer y para decidir qué opción van a realizar, ya que se les da "cierta optabilidad y hay un tiempo de decisión", ha recalcado.

Ha explicado, además, que en este día se están probando en España tres materias comunes y tres de modalidad. Sobre las primeras, ha concretado que son aquellas que tienen continuidad en primero y segundo de Bachillerato. De las otras, se ha escogido una de cada una de las tres modalidades de Bachillerato, con excepción del general, que no se incluye porque la materia, denominada Ciencias Generales, aún no se está dando al no haberse implantado esta modalidad en segundo de Bachillerato.

CINCO INSTITUTOS EN ASTURIAS

Junto a ella ha hablado la consejera de Educación del Principado de Asturias, Lydia Espina, quien ha expresado la satisfacción de Asturias por participar en esta prueba piloto, en la que ha participado "prácticamente en todo", tanto en los grupos de trabajo técnico como aportando profesores corrector o sedes.

Ha indicado que en Asturias se ha hecho Filosofía y Matemáticas. Asimismo, son 12 comunidades autónomas y 50 centros educativos donde se están realizando las pruebas en este día.

En el caso de Asturias, participa con cinco institutos: en Gijón el Calderón de la Barca y el Rosario de Acuña, en Oviedo La Ería; en Castrillón el Isla de la Deva, y el IES de Lugones, en Siero. En total, han participado unos 150 alumnos.

Ha explicado, en este caso, que estos centros fueron seleccionados por dos razones; por un lado, porque tienen una muestra "suficientemente buena" de alumnado; y por el salto de gigantes que hace hacia la evaluación competencial que marca la LOMLOE.

A su juicio, si se quiere ser "justo", deberán ser evaluados de la misma forma en la prueba de acceso a la Universidad. Al tiempo, ha incidido en que este tipo de pruebas van a posibilitar el hacer unas pruebas "más equilibradas" a lo largo de todo el territorio.

Espina ha dejado claro, eso sí, que en la prueba realizada en este día no se califica a ningún alumno, sino que se está testeando la prueba piloto de cara a "reconducir y aprender todo lo necesario". De hecho, al final de la misma los alumnos rellenan unos formularios y se les podrá hacer una entrevista para que puedan valorarla.

PRUEBA MÁS COMPETENCIAL Por otro lado, el director del IES Calderón de la Barca, Luis Fernández, ha señalado que se pidió al instituto que hiciera la prueba un grupo de Ciencias, con lo que se optó por que lo hiciera el grupo C, que tiene 27 alumnos pero en este día solo vinieron 26.

Fernández, profesor a su vez de Matemáticas, ha reconocido que la prueba de Filosofía le pareció "bonita e interesante". En el caso de la de Matemáticas, ha visto un cambio "grande" respecto a lo que había antes, al incluir en una misma cuestión de todos los apartados de la materia.

Ha indicado que puede que de mano a los alumnos les puede parecer "más complicado, si bien cree que tal vez lo difícil vaya a ser que estaban acostumbrados a esperarse ejercicios con preguntas cortas o memorísticas a ahora tener que leer mucho primero y luego relacionar y contestar. Sobre si esto obliga a hacer cambios en las clases, ha apuntado que la propia LOMLOE ya lo hace, aunque la nueva EBAU puede servir para hacer los repasos.

Fernández ha recalcado, sobre la prueba de este día, que los alumnos solo sabían que esta semana iban a venir gente del Ministerio de Educación y de la prensa. "No sabían absolutamente nada", ha asegurado el director del instituto, quien ha aclarado que era una de las condiciones el que el alumnado no supiera nada sobre la prueba.