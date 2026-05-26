Educación publica una guía ante la ola de calor y regula cómo pedir el cierre de centros escolares en Asturias

Archivo - Ola de calor en Oviedo. Termómetro 34 grados en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha publicado este martes en el portal Educastur un aviso dirigido a los equipos directivos de todos los centros educativos de la comunidad ante la previsión de que se mantenga el episodio de altas temperaturas durante los próximos días, en el que se detallan las pautas de actuación y el protocolo para solicitar la suspensión de las clases presenciales en caso de alcanzarse el nivel rojo de alerta.

Según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, el departamento ha enviado además un boletín informativo a todos los centros públicos acompañado de una guía y una infografía explicativa. Ambos documentos "se estaban ultimando desde hace semanas", pero ante la actual ola de calor se ha optado por publicarlos hoy mismo.

Entre las principales recomendaciones trasladadas a los centros destaca la necesidad de adaptar los horarios y actividades, evitando en la medida de lo posible la realización de actividades físicas intensas o al aire libre en las horas de mayor calor. Asimismo, se insta a garantizar una adecuada hidratación del alumnado fomentando el consumo frecuente de agua, procurar el uso de espacios bien ventilados y protegidos del sol, y prestar especial atención a los alumnos más sensibles a estas condiciones.

PROTOCOLO DE CIERRE EXCEPCIONAL

El aviso remitido por Educación concreta que, ante episodios de temperaturas muy elevadas o situaciones extremas, los centros podrán valorar la solicitud de cierre excepcional como medida de protección. Para ello, la petición deberá ir acompañada de la garantía de que se puede gestionar adecuadamente la recogida del alumnado, asegurando en todo momento su organización y seguridad.

Por otra parte, la Consejería recuerda en la web de Educastur que al ser este martes un día no laborable en Oviedo --por la celebración de la fiesta local del Martes de Campo--, los teléfonos del departamento no se encuentran operativos, por lo que las comunicaciones de urgencia deberán realizarse por correo electrónico a la Dirección General de Centros Educativos o a la propia Consejería.

Finalmente, el aviso remite al Observatorio de Salud para acceder a los contenidos generales del Plan Nacional de actuaciones preventivas por altas temperaturas.