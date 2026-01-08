Enfrentamiento en el Pleno de Oviedo: El alcalde Alfredo Canteli llama "verdulera a la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta

1040778.1.260.149.20260108122747 El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, durante el pleno en el que llamó "verdulera" a la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta. - YOUTUBE AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha llamado "verdulera" a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, durante el transcurso del pleno municipal de enero, en el que ambos se calificaron de mentirosos mutuamente, llegando el regidor a decir a la portavoz que "si está callada, sería mucho mejor".

El rifirrafe se produjo a cuenta de una pregunta de IU-Convocatoria por Oviedo sobre la disponibilidad de una planta del edificio Calatrava para albergar la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública si finalmente se instala en Oviedo.

El alcalde respondió a la pregunta, pero se dirigió directamente a la portavoz de Vox, a la que afeó que la semana pasada le acusara de "engañar" con una propuesta "inviable" para acoger la Agencia en el castillo de La Vega. Entonces Peralta afirmó que Canteli "sabía perfectamente que no era una opción real, ni viable en los plazos establecidos".

"Ni mentí ni engañé a nadie", ha defendido Canteli, para después referirse a un episodio del pasado de Peralta relacionado con unas elecciones municipales en Llanera. "Usted sí ha mentido a los votantes", ha dicho el primer edil, que aseguró que Peralta se presentó a las elecciones en Llanera y no fue "ni a recoger el acta".

La portavoz de Vox, que interrumpió al alcalde para aclarar que presentó la renuncia al acta y lo tiene por escrito, pidió después al regidor que "si no sabe, no hable" y ha defendido que está "súper orgullosa" de su pasado. "No tengo que esconderme de nada", ha asegurado.

Canteli, por su parte, le ha dicho que es "una maleducada y debe callarse". "Me tildó de engañar a los ovetenses cuando usted actúa así", ha remarcado, asegurando que Peralta "no respeta a nadie". El alcalde, visiblemente enfadado, siguió con los reproches a la portavoz de Vox asegurando que "pasó sin pena ni gloria por la banca y solo se le conoce por su labor sindical".