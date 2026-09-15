Entreculturas insta en la Junta a alcanzar una inversión educativa del 6% del PIB estatal y autonómico

Acto de presentación del 19 Informe Rojo, 'El precio de aprender. Justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación', celebrado hoy en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico de Incidencia Política en la ONG Entreculturas, Unai Sanz, ha advertido este martes en la Junta General del Principado de Asturias sobre las consecuencias de la falta de soberanía presupuestaria y de justicia fiscal en el ámbito educativo global, durante el acto de presentación del XIX Informe Rojo de la organización, titulado 'El precio de aprender. Justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación'.

En el acto, que ha contado con las intervenciones de la delegada de la Fundación Entreculturas en Asturias, María Jesús Banciella; la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, y la coordinadora del área pedagógica de Fe y Alegría en República Dominicana, Sonia Adames, Sanz ha reclamado un compromiso institucional y presupuestario "muy fuerte" y continuo para evitar el deterioro de los avances logrados en las últimas décadas.

Sanz ha explicado que el informe de este año analiza qué ocurre cuando las administraciones públicas no garantizan un sistema educativo de calidad. En este sentido, ha señalado que los recortes en la financiación internacional y la falta de continuidad presupuestaria en las agencias de cooperación pueden arruinar en pocos ejercicios el trabajo de años.

También se ha referido a "la paradoja" que se da en torno a la militarización. "En España quizá lo estamos viendo menos, afortunadamente, pero en la Unión Europea, en Estados Unidos y en el resto del mundo estamos volcando una cantidad de recursos ingentes a la militarización y, evidentemente, va a tener recortes en los servicios sociales y, concretamente, en la educación", ha dicho. Según ha detallado, el gasto militar está creciendo 11 veces más rápido que la inversión en educación pública, lo que a su juicio agrava una crisis estructural que repercute de forma directa en el alumnado con menos recursos.

El representante de Entreculturas ha recordado que el 97% de la financiación de los sistemas públicos en el mundo procede de los propios presupuestos estatales. Por ello, ha insistido en que, si los estados no articulan un sistema fiscal progresivo que recaude lo necesario, resulta imposible compensar la brecha educativa únicamente a través de la cooperación internacional.

Sanz ha advertido también sobre la desigualdad de acceso desde las primeras etapas del aprendizaje. Según los datos expuestos en la Junta General, solo el 46% de las familias con rentas más bajas están escolarizadas en la etapa de 0 a 3 años, en comparación con el 77% de las familias de rentas altas. Además, ha remarcado que la cobertura para el alumnado con necesidades especiales no alcanza el 60% a nivel mundial.

Para corregir esta situación, ha instado a trabajar con el objetivo de destinar el 6% del Producto Interior Bruto (PIB) a la educación tanto a nivel estatal como autonómico. "Se habla mucho de si subir o bajar impuestos y muy poco de a quién se los subimos o a quién se los tenemos que bajar", ha añadido.

Por su parte, la delegada de la Fundación Entreculturas en Asturias, María Jesús Banciella, ha expuesto que la organización promueve el derecho a una educación de calidad en contextos de exclusión y extrema vulnerabilidad en África, América Latina, Asia y Europa.

Banciella ha afirmado que la educación constituye el medio indispensable para lograr el cambio, la justicia social y la igualdad de oportunidades. De igual modo, ha subrayado el compromiso de la entidad en ámbitos prioritarios como la atención a la infancia en campamentos de personas refugiadas y migrantes, la equidad de género mediante programas focalizados en África para prevenir el maltrato y los matrimonios infantiles, así como la defensa de la justicia social.

La coordinadora del área pedagógica Fe y Alegría República Dominicana, Sonia Adames, ha argumentado que el paso de un enfoque por competencias hacia un marco curricular formativo e integral contribuye al desarrollo de las sociedades y del ser humano, lo cual ha calificado de posible gracias a un incremento en la inversión educativa. A este respecto, ha expuesto las mejoras logradas en República Dominicana tras la aplicación del 4% del PIB para la educación desde 2013, citando la elaboración pública de libros de texto gratuitos, la entrega de uniformes escolares a un 50 o 60 por ciento del alumnado y la implantación del transporte escolar gratuito y seguro.

La vicepresidenta primera de la Junta General, Celia Fernández, ha defendido la necesidad de procurar que "todo el mundo" tenga acceso a una educación humanitaria que iguale a las personas, independientemente de dónde vivan, de su género o de cualquier otra condición.

Por su parte, la directora general de Cooperación al Desarrollo y Innovación Social del Principado de Asturias, Beatriz Coto, ha valorado el informe como "un diagnóstico duro" y ha destacado la importancia de la educación y de la cooperación al desarrollo. En este sentido, ha señalado que la cooperación es "una herramienta fundamental para erradicar las situaciones de desigualdad" y una política pública clave para fortalecer la democracia y los derechos de la sociedad.