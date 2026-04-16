Escolares se convierten en 'Diputados por un día' en la Junta General para debatir sobre convivencia digital - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los niños han sido los protagonistas este jueves del hemiciclo del Parlamento asturiano para reflexionar sobre la convivencia en los entornos digitales. Lo han hecho en el pleno infantil 'Diputados por un día', organizado por Aldeas Infantiles SOS, que ha contado con la participación del presidente de la Junta, Juan Cofiño, quien les ha hablado de la necesidad de promover un uso "equilibrado" y educativo de las herramientas digitales.

En total, 60 escolares de los colegios Santo Domingo de Navia y Cerreo de Zarréu han participado en este programa, que cumple su vigésimo octava edición. Cofiño, que ha dado la bienvenida a los alumnos, ha aprovechado el encuentro para mencionar el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia. En este sentido, ha subrayado que el diálogo y la educación son "el mejor filtro de control" ante estas herramientas.

El presidente del Parlamento asturiano ha advertido de los riesgos asociados a la exposición excesiva a las pantallas y ha defendido la importancia de combinar el desarrollo de competencias digitales con el fortalecimiento de las relaciones personales, el juego y el pensamiento crítico. También ha apelado a evitar extremos en la gestión del uso de la tecnología, defendiendo la educación como herramienta principal.

Junto a esto, Cofiño ha insistido en que los menores no deben ser vistos únicamente como usuarios de tecnología, ya que son "una generación que está configurando su identidad y su desarrollo un ecosistema profundamente digitalizado", y ha llamado a padres y educadores a acompañar este proceso desde el ejemplo y la responsabilidad.

La sesión forma parte del programa educativo de Aldeas Infantiles SOS, que este año trabaja sobre el valor de la convivencia y el uso responsable de la tecnología a través de sus iniciativas 'Abraza tus valores' y 'Párate a pensar'.