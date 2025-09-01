La Escuela Manuel Fernández López 'Lito' arranca con el foco puesto en industria, vivienda y derechos laborales

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha dicho este lunes que la 25 edición de la Escuela Internacional de Verano del sindicato que ha comenzado en Oviedo "supone el inicio del curso político, sindical y social" donde se abordarán las principales preocupaciones de Asturias, España y Europa.

Fernández Lanero ha subrayado que la escuela será un espacio de debate plural donde "intervienen expertos desde diferentes ámbitos e ideologías" para analizar temáticas como la industria, las infraestructuras energéticas y la vivienda. "Vamos a hablar de retos muy importantes para Asturias", ha manifestado.

El dirigente sindical ha puesto especial énfasis en la necesidad de potenciar la actividad industrial de la región, asegurando que "Asturias no está para perder ninguna oportunidad de traer actividad y empresas". Ha defendido la compatibilidad de proteger los sectores productivos actuales con la llegada de nuevas empresas que generen empleo.

Respecto a derechos laborales, Lanero ha reivindicado la reducción de jornada y ha criticado la polarización mediática, señalando que "vale más el relato que el dato" y que "España es el país con más creación de empleo en Europa", aunque este mensaje no se visibilice suficientemente.

Finalmente, el secretario general de UGT Asturias ha advertido sobre los "peligros de la ultraderecha" y ha reivindicado que "posiblemente nunca hayamos conquistado tantos derechos como en los últimos cinco años", animando a defender los logros sociales conseguidos.