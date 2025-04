Espina niega que haya problemas de seguridad en el Colegio de Educación Especial de Latores

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha negado este jueves que haya problemas de seguridad en el Colegio de Educación Especial de Latores y ha criticado la "gran irresponsabilidad" del diputado de Vox Javier Jové al "poner en duda" este extremo durante la comisión del ramo que se celebra en el parlamento asturiano.

Después de que Jové preguntase por las condiciones de seguridad de este centro, Espina ha asegurado que el mismo ha sido "profusamente inspeccionado" por los técnicos de la consejería y se están realizando las inversiones que son necesarias. El edificio, ha agregado, tiene casi 50 años, pero "ninguno" de los técnicos ha detectado "deficiencias que comprometan la seguridad".

Jové, por su parte, ha puesto el foco en los protocolos de seguridad del centro, cuestionando que haya alumnos con necesidades concretas, como los alumnos con TEA, que no participen en los simulacros "por sus características". "¿Qué tipo de simulacro de evacuación es este?", se ha preguntado.

El diputado de Vox también ha cuestionado las características de la puerta principal, ya que en un simulacro o situación de emergencia es por donde salen los alumnos de dos pasillos. Al abrir hacia adentro y ser pequeña, ha dicho, "provoca retenciones", por lo que puede comprometer la seguridad.

Lydia Espina, por su parte, ha insistido en que Educación cumple con la normativa en materia de seguridad y ha acusado a Jové de ser "alarmista".

EL PP RECLAMA UNA PISCINA PARA EL NUEVO CENTRO DE MONTECERRAO

Este centro educativo también ha sido objeto de una pregunta de la diputada del PP, Gloria García, por las razones para que el nuevo colegio de Montecerrao no disponga de la piscina "que reclaman los padres" y se sustituya por un tanque terapéutico de Hubbard. Actualmente el centro de Latores dispone de una piscina en la que los alumnos realizan actividades, pero Espina ha dejado claro que "la Consejería de Educación no construye piscinas" y "jamás lo ha hecho". "La piscina del actual Colegio de Educación Especial de Latores es una instalación deportiva que en su día no estuvo ni promovida ni construida por el Principado de Asturias", ha insistido.

Así, el Principado incluye en el proyecto de construcción del nuevo centro de educación especial la instalación de un tanque terapéutico pero no una piscina. Espina ha explicado que los padres de los alumnos fueron informados de ello en las sucesivas reuniones que se han mantenido de cara a la construcción del centro.

Sin embargo, Gloria García ha explicado que este miércoles los padres de los alumnos han entregado más de 15.000 firmas reclamando la piscina y han hecho llegar a la Consejería informes que evidencian que el ejercicio en el agua en una piscina permite a los alumnos trabajar otros problemas y "ofrece ventajas" respecto al uso del tanque. Ante esta demanda, la diputada del PP ha defendido que, en un proyecto de construcción de 22 millones de euros, una piscina terapéutica no va a "hacer un roto".

Espina, por su parte, ha replicado que en su consejería se construyen centros educativos "y no centros de rehabilitación". "Son equipamientos muy diferentes y ambos muy necesarios", ha dicho, para después remarcar que los centros de educación especial de otros territorios no disponen de piscinas. "Mi responsabilidad es garantizar que se construyen en Asturias equipamientos que aseguran la calidad educativa para el alumnado, y le aseguro que este centro lo será", ha zanjado.