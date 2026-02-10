Los estibadores del puerto de Avilés convocan huelga contra el cierre del Centro Portuario de Empleo

Archivo - Ría de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias, integrado desde el pasado mes de enero en el International Dockworkers Council (IDC), ha registrado un preaviso legal de huelga que afectará a la actividad de la estiba en el Puerto de Avilés durante la segunda quincena de febrero.

En concreto, los paros se desarrollarán, de no alcanzarse un acuerdo previo, entre los días 16 y 20 y del 23 al 27 de febrero, mediante paros parciales de una hora en todas las franjas horarias, desde las 01.00 hasta las 24.00 horas, lo que supondrá una afectación continuada a lo largo de toda la jornada laboral.

Según ha informado el sindicato, el principal motivo de la convocatoria es la decisión de las empresas socias del Centro Portuario de Empleo (CPE) del Puerto de Avilés de avanzar en su liquidación y cierre definitivo, una medida que los representantes de los trabajadores consideran injustificada desde el punto de vista económico, organizativo y productivo.

Los estibadores advierten de que el cierre del CPE implicaría la extinción de los contratos de trabajo, la pérdida de empleo directo e indirecto y un grave impacto económico y social tanto en el concejo de Avilés como en el conjunto del Principado de Asturias, al tratarse de un servicio estratégico vinculado a un puerto de interés general.

Asimismo, el preaviso de huelga recoge otros problemas estructurales del sector, como la falta de personal, que obliga a asumir sobrecargas de trabajo y excesos de jornada; el "uso abusivo" de la contratación eventual, que genera "precariedad e inseguridad" laboral; y situaciones de intrusismo mediante la utilización de personal no cualificado ni acreditado como estibador.

Ante esta situación, los trabajadores reclaman la paralización del proceso de disolución del CPE y la apertura de una negociación "real" que permita garantizar el empleo, así como la incorporación de trabajadores eventuales a las plantillas y la aplicación estricta de la normativa y del convenio colectivo del sector.

El sindicato ha asegurado que la huelga respetará los servicios esenciales, por lo que no se verán afectadas las mercancías perecederas o peligrosas, el abastecimiento estratégico ni el tráfico regular de pasajeros.