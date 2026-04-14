La eurodiputada Susana Solís (PP) valora el acuerdo europeo del acero y pide "reglas claras y estabilidad" para Asturias

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OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha puesto en valor este martes el acuerdo alcanzado en el trílogo entre Parlamento y Consejo de la Unión Europea sobre el nuevo instrumento frente a la sobrecapacidad global del acero. La eurodiputada Susana Solís (PP) ha valorado el pacto y ha pedido "reglas claras y estabilidad" para que lleguen inversiones a Asturias.

Según ha explicado el PP en una nota de prensa, el acuerdo, impulsado en el Parlamento Europeo por la eurodiputada asturiana del PPE Susana Solís, reduce el volumen de importaciones de acero libres de aranceles hasta 18,3 millones de toneladas anuales, un recorte del 47% respecto a 2024, y fija un arancel del 50% para los volúmenes que excedan ese umbral.

Además, incorpora mayores exigencias de trazabilidad para los importadores y prevé una revisión del reglamento en un plazo de seis meses. Este texto sustituirá al actual mecanismo de salvaguarda cuando expire en junio de 2026.

Solís ha señalado que "Europa ha entendido que el acero es estratégico y que necesita herramientas eficaces para defenderse", y ha defendido que el nuevo instrumento "no es proteccionismo: es igualdad de condiciones en el mercado".

La eurodiputada ha subrayado también la relevancia del acuerdo para Asturias, donde ha afirmado que el sector siderúrgico sostiene "miles de empleos directos y decenas de miles indirectos", y ha añadido: "Cuando en Bruselas hablamos del acero, hablamos de Asturias".

"Nuestra región necesita reglas claras y estabilidad para que inversiones como las de ArcelorMittal puedan ejecutarse y podamos avanzar hacia el acero verde, competitivo y producido aquí", ha sentenciado.