El eurodiputado Jonás Fernández (PSOE) subraya que "es hora" de que las siderúrgicas aseguren inversiones y empleo

El eurodiputado asturiano socialista, Jonás Fernández, en el Parlamento europeo. - PSOE

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández ha subrayado este martes que, tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para reforzar la protección del acero, corresponde ahora al sector garantizar las inversiones y el empleo.

Fernández se ha pronunciado así después de que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea hayan alcanzado un acuerdo para la creación de un sistema permanente de protección al acero comunitario, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Según ha explicado, el nuevo marco contempla una reducción "drástica" de las cuotas de importación de acero procedente de terceros países, cercana al 50% respecto a los niveles registrados en 2024, así como un incremento "sustancial" de los aranceles, que se elevarán hasta el 50%.

El eurodiputado socialista ha subrayado que a estos aranceles se suma además el denominado gravamen ambiental en vigor desde el pasado 1 de enero, lo que, a su juicio, refuerza la protección del sector siderúrgico europeo frente a la competencia exterior.

Fernández ha remarcado que este acuerdo es "un paso clave" que otorga un "marco estable y justo" para que las compañías compitan. Por ello, sostiene que "es también la hora de exigirles que lleven a cabo las inversiones previstas".

"Las instituciones y los ciudadanos hemos cumplido; es momento de que el sector también lo haga, garantizando el empleo y el futuro de las plantas en funcionamiento", ha declarado.