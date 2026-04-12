Euskadi y Asturias homenajean a los desaparecidos en la batalla de Saibigain en 1937

Homenaje a gudaris y milicianos desaparecidos en la batalla de Saibigain, en Bizkaia, en abril de 1973 . - EUROPA PRESS

Se han exhumado desde 2023 restos en cuatro fosas y una veintena de familias ha dado ya muestras de ADN a Gogora para ser cotejadas

BILBAO/OVIEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los gudaris y milicianos desaparecidos en la batalla de Saibigain en abril de 1973 han sido homenajeados este domingo en este monte vizcaíno, un acto que, por primera vez, ha contado con la presencia de una delegación oficial del Gobierno del Principado de Asturias encabezada por el consejero responsable en materia de memoria democrática, Ovidio Zapico.

Este acto de recuerdo y reconocimiento está organizado por la Asociación de Memoria Histórica Saibigain 1937 Elkartea, en colaboración con el Museo Memorial del Cinturón de Hierro y otras asociaciones memorialistas.

Los participantes han realizado una marcha desde el Santuario de Urkiola hasta la cima de monte Saibi, donde se ha llevado a cabo una ofrenda floral en la que se han citado los nombres de gudaris y milicianos vascos de los batallones Meabe (PSOE), González Peña (UGT), Arana Goiri (EAJ-PNV), Salsamendi (PCE), Guillermo Torrijos (UGT) y otras unidades de Eusko Gudarostea, así como de milicianos asturianos de los batallones Victor (CNT) y Lenin-Taboada (PCE-Juventudes Socialistas Unificadas), hasta un total de 117 rosas en recuerdo otros tantos jóvenes desaparecidos en el entorno del monte vizcaíno.

El homenaje ha contado con la presencia, entre otros, del exlehendakari Iñigo Urkullu, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, el diputado alavés Iñaki Gurtubai y la vizcaína Arantza Atutxa, así como alcaldes de localidades de Durangaldea.

Asimismo, han acudido los miembros del PNV Iñigo Ansola y Ion Gambra y los representantes de Podemos Euskadi Joseba Andoni Fernández y Alfonso Arroyo.

Desde Asturias ha acudido una representación del sindicato CNT, además de la delegación institucional asturiana encabezada por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la directora de Memoria Democrática, Begoña Collado, y la directora de gabinete del Departamento de Derechos Ciudadanos, María Miranda.

Entre los asistentes, se encontraban también familias de desaparecidos llegadas desde Igorre, Dima, Getxo o Bilbao pero también desde Asturias, Catalunya, Bruselas o Arles, han explicado los organizadores.

Según han destacado, "especialmente emotiva" ha sido la presencia de la familia del comandante intendente del batallón González Peña de UGT, Rafael Anguiano Arakistain, fallecido el 6 de abril de 1937 en el frente de Urkiola, quienes, tras rehacer sus vidas en el exilio en Francia, "por primera vez han pisado el monte donde quedó sin vida y para siempre el cuerpo de su antepasado".

El consejero asturiano Ovidio Zapico ha explicado que su presencia en este homenaje pretende ser "un compromiso con la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación" y con la necesidad de "afianzar los valores de la garantía de no repetición".

Zapico, líder de IU Asturias y de la coalición Convocatoria por Asturias, ha subrayado que Saibigain, en cuyo entorno desaparecieron más de 50 asturianos, es un lugar que simboliza la dureza de aquella guerra y también la fraternidad entre pueblos que "compartieron trinchera en la defensa de las libertades y la democracia".

El consejero ha agradecido al Gobierno Vasco la labor que está desarrollando en Saibigain para localizar a gudaris y milicianos asturianos, que considera una labor "imprescindible" para avanzar en la reparación de las víctimas del franquismo.

El consejero ha hecho un llamamiento a familiares de los desaparecidos milicianos asturianos de los batallones Víctor de la CNT y Lenin-Taboada de PCE-Juventudes Socialistas Unificadas, así como a quienes en Asturias piensen que sus antepasados pudieron morir en la defensa del territorio republicano de Bizkaia, para que contacten con la Dirección General de Memoria del Gobierno de Asturias.

Por su parte, el consejero de Seguridad de Euskadi, Bingen Zupiria, ha destacado la importancia del acto simbólico que se realiza este domingo en Sabigain, donde tuvo lugar "una de las batallas más duras del frente norte" en la guerra civil, tras la que vino "una larga dictadura en la que todo tipo de derechos se vieron pisoteados".

Zupiria ha recordado que el homenaje se celebra en un momento en el que "en el orden mundial hay gente que quiere imponer por la fuerza una determinada manera de hacer las cosas que están por encima de las relaciones internacionales basadas en la legalidad".

Por ello, ha reivindicado que debe ayudar, "frente a quienes desde un extremo y desde el otro quieren imponer por la fuerza su modo de hacer las cosas", a defender un orden internacional basado en las normas democráticas y en la legalidad y a la convivencia entre personas y entre naciones "siempre desde el respeto y la garantía de todos los derechos humanos".

"OS SEGUIMOS BUSCANDO"

Durante el homenaje, el investigador Aitor Miñambres ha realizado un repaso de lo sucedido durante "la ofensiva del ejército franquista para apoderarse de Euskadi", en la que "los batallones vascos y asturianos defendieron durante varios días la sierre de Urkiola, a fin de frenar el avance enemigo", con "centenares de bajas, entre muertos y heridos".

El director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro ha subrayado que los hechos más relevantes tuvieron lugar en Saibigain, cuando ambos contingentes se disputaron la cumbre "con verdadero encarnizamiento, en interminables ataques y contrataques por su posesión". "Porque ellos fueron, nosotros somos. Izan zirelako, gara", ha concluido Miñambres, reproduciendo el texto de la pancarta que acompañaba el homenaje presidido por la ikurriña, la bandera asturiana y la tricolor republicana.

Por su parte, Teresa Usaola, presidenta de Saibigain 1937 Elkartea y sobrina nieta del comandante Bediaga del Batallón Arana Goiri del PNV, ha recordado que, en el monte vizcaíno, "hay vidas que quedaron suspendidas" y las familias "llevan 89 años esperando en un duelo heredado por generaciones".

"En mi familia no había una tumba. Había una pregunta que dolía: ¿dónde está Felipe?. Esa pregunta no se apaga. Pasa de generación en generación", ha explicado Usaola, que ha valorado la presencia de la delegación institucional asturiana como "un paso más hacia el reconocimiento mutuo, hacia el respeto compartido y, ojalá, hacia algo aún más necesario: trabajar juntos, buscar juntos, encontrar juntos".

Según ha remarcado, "a todos los que están aquí bajo nuestros pies y a todos los que siguen aquí arriba en este monte: No os hemos olvidado. Os seguimos buscando y nadie ni nada nos va a parar".

El homenaje ha terminado con una poesía en euskera, castellano y asturiano y el canto del Eusko Gudariak, himno del que el comandante Bediaga fue uno de sus principales impulsores, han indicado desde la organización.

Los actos han sido rodados por la productora Euskadi Movie para su inclusión en el documental 'Saibigain 1937. El monte de la sangre' que, para ETB y la RTPA, recogerá la lucha de la vasca Teresa Usaola y de la asturiana María Mar Gallego por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Equipos de Aranzadi y de Euskal Prospekzio Taldea (EPT) han exhumado desde 2023 ya en este entorno restos de cinco personas en cuatro fosas. Fuentes de EPT han indicado que una quinta fosa está ya localizada y pendiente de exhumar.

Una veintena de familias han dado ya muestras de ADN al Instituto vasco Gogora para poder ser cotejadas con los restos exhumados en estas fosas. Desde la Dirección de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias están tratando de contactar con más familiares para complementar la labor desarrollada hasta ahora desde las entidades e instituciones vascas.