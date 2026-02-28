Eva Ledo destaca la participación del alumnado asturiano de FP en SpainSkills 2026

Eva Ledo, en el centro - GOBIERRNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, ha elogiado la participación del alumnado asturiano de Formación Profesional en SpainSkills 2026, competición celebrada esta semana en Madrid. "Es el escenario perfecto para visualizar la FP y una experiencia única que hay que vivirla", ha subrayado.

Ledo se desplazó este viernes a la capital para acompañar a la delegación del Principado en la última jornada y en el acto de clausura. La titular de Educación ha remarcado que el torneo "es un escaparate para acercar todas las opciones de la FP y para comprobar lo que se puede hacer en cada especialidad. Se respiraba excelencia en todos los pasillos".

La consejera ha reconocido la lógica pena por no haber alcanzado medalla en esta edición, si bien se mostró reconfortada tras conversar con el alumnado y sus tutores: "Me trasladaron que se han quedado con ganas de repetir y eso es lo más importante; nos sentimos muy orgullosos de ellos". Ledo ha valorado, además, el impacto de la cita en términos de proyección profesional: "Esta experiencia imborrable les ha permitido establecer contactos que los acompañarán para siempre".

El equipo asturiano estuvo integrado por 26 estudiantes de FP procedentes de 15 centros educativos, que compitieron en 24 modalidades. La delegación se completó con 24 tutores, dos jefas de equipo y un coordinador. Durante la semana también acudió a arropar al grupo el director general de Formación Profesional, Ángel Balea.

SpainSkills, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se celebra con carácter bienal. Las personas ganadoras en esta fase nacional integrarán ahora la selección española, que disputará en septiembre el campeonato mundial WorldSkills International en la ciudad china de Shanghái.