El exconcejal de Gijón expulsado temporalmente por el PSOE dice que ni siquiera sabe las razones y se siente indefenso

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal del PSOE Iván Álvarez Raja, a quien el PSOE ha abierto un expediente de suspensión cautelar de militancia, ha emitido este sábado un comunicado en el que considera vulnerados sus derechos al honor y la presunción de inocencia tras las informaciones que están surgiendo. Ha decidido remitir a los medios el escrito en relación con la denuncia, de momento anónima y sin saber qué se le imputa, por un caso de acoso.

"Estoy además atado de pies y manos para defenderme porque, a pesar de que mi nombre está siendo arrastrado, a día de hoy no tengo ni el derecho a saber ni quien me denuncia ni por qué", ha señalado, insistiendo en que la presunción de inocencia debe prevalecer en todas las circunstancias para poder defenderse en igualdad de condiciones, en tiempo y forma. Lamenta que se le haya aplicado la "pena de telediario".

"Y además de esta indefensión, de este mal trago que no deseo a nadie, pierdo también mi trabajo. Soy licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, y desarrollaba mi labor como personal laboral en el grupo municipal tras acceder por concurso público", ha dicho.

Álvarez Raja no comparte la forma de proceder del partido en casos como el suyo. "Entiendo el contexto en el que la organización toma estas decisiones pero no puedo compartirlo. No lo hacía ya antes y creo que es necesario revisar y adaptar muchos de los protocolos para proteger a las víctimas. A todas. Independientemente de su género. Sin menoscabo de reconocer que existe un problema social de primera magnitud de violencia contra las mujeres y que es necesario actuar y atajar con urgencia, pero no así, privándonos de los derechos más esenciales", ha argumentado.

"Sé que el tiempo, una vez más demostrará la verdad y la inocencia. Solo espero que no sea demasiado tarde", concluye en su comunicado.