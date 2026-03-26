FADE insiste en la necesidad de aprobar más medidas cuanto antes para paliar los efectos de la guerra

Jornada 'La descarbonización industrial, una oportunidad para Asturias', organizada por FADE, Iberdrola y Alianza Q-Cero. - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federtación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo, ha vuelto a incidir este jueves en la necesidad de poner en marcha de manera inmediata por parte del Principado "medidas adicionales o complementarias a las que se ha tomado por el Gobierno de la Nación, porque aunque algunas de ellas van encaminadas en la buena dirección, se quedan escasas" y hay empresas "que ya no pueden esperar más".

"El tiempo pasa y hacen falta medidas especialmente para los sectores más afectados como transportistas o también el sector agroalimentario y también para los más débiles como son los autónomos y especialmente los que están en la zona rural", dijo Calvo.

Por ello la presidenta de la patronal asturiana ha indicado que al margen de que el Principado pida esa liberación de la regla de gasto, el Gobierno regional "tiene margen presupuestario", por lo que "espera y solicita que se tomen esas medidas sin esperar a esa condición porque hay muchas empresas pues no pueden esperar más".

Por su parte el consejero de Industria y Empleo, Borja Sánchez ha indicado que desde el Ejecutivo, en primer lugar lo que estamos es analizando la batería de medidas anunciadas porque lo primero que hay que hacer es cuantificarlas.

"Algunas medidas las ha aportado la patronal, otras nos las han aportado los agentes sociales, y otras las hemos las hemos aportado nosotros y con ese conjunto de baterías y esperando también a la convalidación del Real Decreto Ley veremos el efecto que tengan para analizar si se ponen en marcha más medidas", dijo el consejero.

Ha añadido que para poner en marcha más medidas "lo ideal sería que el Gobierno de España, que el Estado diese ese marco normativo del que ha dotado en anteriores crisis, como por ejemplo la crisis de Ucrania y suspenderá la regla de gasto" para poder aflorar recursos de manera más rápida.

Tanto María Calvo como Borja Sánchez se manifestban así antes de iniciarse la jornada 'La descarbonización industrial, una oportunidad para Asturias', organizada por FADE, Iberdrola y Alianza Q-Cero.