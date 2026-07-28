FADE premiará a los pioneros del turismo activo en Asturias en el Día del Turismo de la FIDMA - FADE

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Turismo de FADE reconocerá el próximo 3 de agosto a los pioneros del turismo activo en Asturias durante la celebración del Día del Turismo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), con unos premios que distinguen la trayectoria de personas y entidades que han contribuido al desarrollo de esta actividad en la comunidad autónoma.

El acto se celebrará a las 11.00 horas en la Sala Mirador del recinto ferial y servirá para reivindicar el turismo activo como una fuente de desarrollo económico y de empleo, especialmente en el medio rural, según ha informado la organización.

En esta edición, el Premio Pionero del Turismo Activo en Asturias recaerá en Juan Carlos Menéndez Fernández, 'Kaly'; Fernando Ruiz Lavid, 'Tato'; y la Escuela Asturiana de Piragüismo, fundada por Ricardo 'Calo' y Antonio 'Ton' Soto Zaragoza.

FADE ha destacado la trayectoria de 'Kaly' como impulsor del turismo de naturaleza en el occidente asturiano y promotor del asociacionismo empresarial del sector; la de Fernando Ruiz Lavid por su contribución al desarrollo de las actividades de montaña y al posicionamiento de los Picos de Europa como destino de turismo activo; y la de la Escuela Asturiana de Piragüismo por haber impulsado el modelo turístico del descenso recreativo del Sella en canoa, convertido en una de las actividades de naturaleza con mayor proyección de la región.