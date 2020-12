FADE ve "excesivamente estrictas" las medidas anunciadas por Barbón

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha tildado de "excesivamente estrictas" las medidas anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno asturiano respecto a la hostelería y otras actividades comerciales.

Son sectores que permanecen cerrados en Asturias desde el pasado 3 de noviembre. En una rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Salud, Pablo Fernández, han anunciado que la hostelería o centros comerciales no van a poder abrir hasta el lunes día 14 de diciembre.

"La situación es muy grave para la hostelería, en particular, y para otros sectores que se han visto obligados a cerrar. No se les puede seguir condenando a no abrir y a hacerlo con condiciones de absoluta inviabilidad para sus negocios", ha dicho Feito.

Ha añadido que los empresarios son conscientes de que los primero es el control de la pandemia, pero ha añadido de que también lo son de que en otras comunidades autónomas se está optando por alternativas de apertura con control alternativo "conjugando salud y actividad".

A la espera de hacer un análisis más a fondo de las restricciones una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), Feito ha hecho un llamamiento al Gobierno asturiano para que recapacite y baraje alternativas que permitan agilizar y mejorar las condiciones de apertura.