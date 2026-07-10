Fallece un hombre mientras paseaba en las Foces del Pino (Aller)

Foces del Pino, en Aller. - EPDATA

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido, por causas que se desconocen, en el entorno de las Foces del Pino, en Aller. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) había desplegado un amplio dispositivo de búsqueda tras recibir la alerta de su acompañante, quien explicó que el varón había salido a dar un paseo habitual de 30 minutos y no había regresado al vehículo. Finalmente, dos senderistas que pasaban por la zona localizaron el cuerpo sin vida tumbado en el camino

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 17.40 horas. En la llamada se explicó que una persona a la que acompañaba en vehículo hasta un punto en concreto para que diera un paseo por el monte, no había regresado. Habitualmente el paseo tenía una duración de 30 minutos y en esta ocasión ya había discurrido más tiempo y aún no había regresado.

De inmediato se informó al Jefe de la Zona Centro de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y se movilizó a los bomberos del parque de Mieres, a la Unidad Canina de Rescate y a la Unidad de Drones, además de a los Agentes del Medio Natural y a la Erie de Búsqueda de Cruz Roja, aunque finalmente no ha sido necesaria la intervención de ninguno de estos medios movilizados.

A las 19.14 horas una mujer alertó a la sala del 112 indicando que eran dos personas y habían encontrado a un señor tumbado en el camino y parecía fallecido. Una de ellas se había alejado del lugar para disponer de cobertura de telefonía y así poder dar el aviso.

Poco después, a las 19.36 horas, los bomberos del parque de Mieres que habían sido movilizados para su búsqueda, informaron que se encontraban con el afectado. Éste estaba en un camino, en una zona de bastante mal acceso, en el entorno de las Foces del Pino. Los bomberos permanecen en el lugar custodiando el cuerpo, a la espera de la llegada de la Guardia Civil.