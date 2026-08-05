Fallece mientras recibía asistencia sanitaria el agresor del tiroteo en el cuartel de Llanes

Vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El agresor de la agente de la Guardia Civil fallecida este mediodía a consecuencia de un tiroteo en el cuartel de Llanes ha muerto a las 15.30 horas de este miércoles mientras recibía atención médica por parte de los servicios sanitarios en la UVI móvil.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, el hombre, un componente del Cuerpo destinado en la Comandancia de Zamora y expareja de la víctima, ha disparado poco antes de las 13.30 horas contra la agente en las dependencias de Llanes, causándole la muerte. La víctima se encontraba incluida en el sistema VdG.

En el mismo incidente, otro agente ha resultado herido grave por arma de fuego al intervenir en auxilio de la víctima. Durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias, quienes han repelido la agresión con sus armas reglamentarias. Como resultado de la intervención policial, el agresor quedó herido grave y ha fallecido posteriormente cuando recibía asistencia sanitaria en la ambulancia.