Un fallecido y 14 heridos leves en los 58 accidentes de tráfico del fin de semana en Asturias

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana ha finalizado con un fallecido y catorce heridos de carácter leve en los 58 accidentes de tráfico ocurridos durante estos tres días en las carreteras asturianas.

Según datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias, el día de mayor siniestralidad fue el viernes 24 de julio, cuando se produjeron 27 accidentes, con el resultado de siete heridos leves.

El sábado 25 de julio se produjeron 15 accidentes, con un fallecido en la AS-15 de Cangas del Narcea y dos heridos leves. Finalmente el domingo 26 de julio se produjeron 16 accidentes, con cinco heridos leves.