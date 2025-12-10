La familia de Martín Chirino dona la caja escultórica El Viento. Espiral de la rosa (2005) a la Fundación Niemeyer. - FUNDACIÓN NIEMEYER

OVIEDO/AVILÉS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La familia del escultor Martín Chirino (1925-2019), uno de los grandes referentes del arte español contemporáneo y figura esencial de la abstracción en Canarias y en el mundo, ha donado la obra "El Viento. Espiral de la rosa (2005)" a la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer Principado de Asturias, en un acto que ha tenido lugar en la Sala del Abrazo del complejo cultural avilesino.

La entrega de la caja escultórica se hizo efectiva mediante la entrega oficial de la pieza por parte de la presidenta de la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino, Marta Chirino y su secretario, Eduardo Rodríguez Pérez a Vanessa Gutiérrez, presidenta de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, consolidando así la incorporación de la pieza al patrimonio cultural gestionado por la institución.

"Para nosotros es un honor que esta obra de Martín Chirino pase a formar parte de un espacio que garantiza su valoración y proyección futura", aseguró la presidenta de la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino e hija del reputado escultor, Marta Chirino.

Con esta donación, la familia Chirino refuerza su compromiso con la difusión de la obra del escultor y con la preservación de su legado artístico.

Precisamente, la Cúpula del Centro Niemeyer conmemoró el centenario del nacimiento del escultor canario con una exposición comisariada por Alfonso de la Torre, una muestra de nueva creación que contó con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) y que reunió del 2 junio a 21 septiembre 2025 una treintena de esculturas y una treintena de dibujos, acompañados de piezas fílmicas, correspondencia, fotografías, publicaciones y música que documentan y contextualizan la intensa relación del artista con los Estados Unidos a lo largo de su carrera.