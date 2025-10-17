Fátima de Jesús Silva, Izharia Ingeniería y Fundación Secretariado Gitano, logran los II Premios Gijón Empleo

También se ha concedido una Mención de Honor al Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los II Premios Gijón Empleo, promovidos por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, ha otorgado a los galardones a Fátima de Jesús Silva, Izharia Ingeniería y Fundación Secretariado Gitano.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el objetivo de estos premios es dar visibilidad pública al esfuerzo y la excelencia en iniciativas, proyectos y trayectorias orientadas al empleo, la formación y la inclusión sociolaboral en el municipio.

En este sentido, en la Categoría 1: Persona destacada por su trayectoria de superación personal orientada a la empleabilidad, la galardonada ha sido Fátima de Jesús Silva.

De ella se ha señalado que inició un nuevo camino con su llegada de Venezuela a España junto a su familia en 2017, "encontrando en los programas de empleo municipales -y en su propia determinación- una oportunidad para formarse, crecer y rehacer su proyecto de vida", se ha destacado.

Asimismo, se ha remarcado que a lo largo de su recorrido ha aprovechado cada formación disponible. A este respecto, obtuvo el Certificado de Profesionalidad en Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes, participó en planes de empleo municipales y ha conseguido un contrato indefinido en una empresa de su sector.

"Su historia representa una lección de resiliencia, autoestima y esperanza, valores que los Premios Gijón Empleo desean reconocer y compartir", ha valorado el jurado.

En el caso de Izharia Ingeniería y Consultoría, S.L., galardonada en la categoría 2: Empresa colaboradora en programas de recualificación profesional mediante alianzas público-privadas, el jurado ha tenido en cuenta, especialmente, "el enfoque innovador en formación práctica, la integración de criterios de igualdad de género y la coherencia de esta iniciativa con los retos energéticos y de sostenibilidad que afronta la región".

Ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, la empresa fue fundada por Isabel López Ferrer. Bajo su dirección, ha impulsado el proyecto 'Cualificación y empleo en energías renovables', mediante el que se ha formado a 18 personas para convertirse en técnicos/as especialistas en redes de distribución de plantas renovables y accesos a la red y logrado la contratación de seis de ellas, con especial atención a la paridad y la especialización técnica en un sector emergente.

Por su parte, en la Categoría 3: Entidad de inclusión sociolaboral, se ha premiado a la Fundación Secretariado Gitano, galardón que coincide con los 600 años de presencia documentada del Pueblo Gitano en España.

Vinculado a la Fundación se ha resaltado el proyecto 'Empléate II', que se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025, con una participación de 21 personas.

De él se ha remarcado que combina eficacia técnica con sensibilidad social, promoviendo la igualdad de oportunidades y la dignidad en el acceso al empleo para colectivos con mayores barreras.

Ofreció formación en limpieza, hostelería y atención al cliente, además de talleres en competencias digitales y técnicas para la búsqueda activa de empleo.

Con una inserción laboral o formativa de 18 participantes, el proyecto ha sido respaldado con una financiación concedida de 28.000 euros sobre un coste total de 35.467,95 euro.

Además de los tres galardonados, el jurado ha concedido una Mención de Honor al Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo, por su carácter estratégico de encuentro entre empresas, instituciones y talento joven, y que se celebra anualmente en Gijón. Se valora en este caso su papel como motor de vinculación entre el mundo académico y el laboral.

La presidenta del jurado, la vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha enfatizado que estos "ponen cara y nombre al esfuerzo compartido por quienes hacen de Gijón una ciudad más justa y con más oportunidades".

"Reconocemos trayectorias personales, proyectos empresariales y entidades que, con su compromiso, contribuyen cada día a construir empleo de calidad y segundas oportunidades", ha apuntado la vicealcaldesa gijonesa.

La ceremonia de entrega de los II Premios Gijón Empleo se celebrará, a las 12.00 horas del próximo 7 de noviembre, en el Salón de Actos del CMI El Coto, en un acto institucional que contará con participación de autoridades, premiados y representantes de entidades sociales y empresariales.