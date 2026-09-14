La Femex de San Martín del Rey Aurelio aumenta sus visitantes y alcanza medio centenar de expositores

FEMEX 2026, San Martín del Rey Aurelio. - SMRA

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 34 Feria de Muestras de San Martín del Rey Aurelio (Femex) ha cerrado con un balance positivo por parte del equipo de gobierno local, que destaca el aumento de visitantes respecto a anteriores ediciones y la participación de medio centenar de expositores.

El alcalde, José Ramón Martín Ardines, ha señalado que la feria ha cumplido los objetivos planteados de apoyar la actividad comercial, dar visibilidad a asociaciones y entidades del concejo y contribuir a la promoción de la identidad cultural del municipio. Según ha indicado, la organización aprecia una tendencia al alza en el número de visitantes, con cifras similares a las anteriores a 2020.

La edición de este año ha contado además con el doble de superficie y nuevas propuestas de ocio. El Ayuntamiento ha señalado que las primeras impresiones trasladadas por los comercios y entidades participantes son positivas, tanto por las ventas generadas como por la promoción de sus marcas y las oportunidades de negocio derivadas de su presencia en la feria.