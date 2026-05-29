Feministas registran en la Junta un documento de análisis y enmiendas al anteproyecto de Ley LGTBI

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las siete asociaciones feministas que vienen trabajando de manera conjunta y coordinada han presentado este viernes en el registro de la Junta General del Principado un documento de análisis y propuestas para las enmiendas que van a empezar a desarrollarse en la comisión de la Junta que aborda la ley LGTBI del Principado.

Según ha explicado la representante de Feministas Socialistas, Dulce Gallego, en esas alegaciones se resume todo lo que ha sido el trabajo a lo largo de este tiempo, donde habían presentado más de 700 enmiendas y se "va a puntos que consideran fundamentales".

Así se concentran en la "conceptualización de la ley y qué quiere decir eso de cara al concepto de Estado que se tiene". Por otro lado a todo lo que afecta al ámbito educativo, al ámbito de la salud y sanitario, al deporte y al ocio y también al derecho de la intimidad de las mujeres y las niñas.

"No hemos entrado en otras muchas cuestiones que también serían relevantes pero hemos ido a esos puntos fundamentales que nos parecen, por decirlo de alguna manera, los más sangrantes en la ley. Tanto por cómo no se cuida el interés superior del menor en algunos casos, por cómo desaparece y se borra a las mujeres y el derecho a la igualdad de las mujeres, por cómo se sanciona, ya que es una ley muy punitiva y como además es una ley que entendemos que es legislativamente bastante defectuosa", indicó Gallego.

Sobre todas estas cuestiones las asociaciones han ido profundizando, trabajando poco a poco desde que tuvieron acceso al borrador del anteproyecto.

Por eso consideran que es "un trabajo hecho con rigor y que está dentro de lo que es la normativa legislativa que ha venido desarrollando este país en materia de igualdad entre hombres y mujeres".

Reiteran los colectivos feministas que "no están contra nadie", sino que "estaán a favor de mantener los derechos y todo el trabajo que este país y esta comunidad autónoma ha hecho en materia de igualdad entre las mujeres y los hombres y, además, en tratar de preservar el mayor bien a los intereses de los menores".

Inciden además que las comparecencias que ha habido en la Junta han evidenciado que es una ley, no sé si controvertida, pero al menos con mucha disparidad de criterios.

En este sentido, María José Capellín, del Forum de Política Feminista, ha indicado que consideran que "el grave problema de esta ley, desde un punto de vista democrático, es que no pueden elaborarse solo con una parte, no puede ser de parte, sobre todo cuando entran intereses en conflicto, como este es el caso".

"Nosotros entendemos que esta ley ha sido elaborada solo con la propuesta o apoyo de algunos colectivos y de nadie más. Esta ley afecta a la sanidad y no se ha tenido en cuenta los colegios profesionales o los médicos, afecta a la enseñanza y no se ha tenido en cuenta el consejo escolar, afecta directamente a las políticas de igualdad y no se ha tenido en cuenta la posición de los colectivos feministas", lamenta Capellín.

Por ello consideran estos colectivos que se trata de "una pérdida democrática, pero además hace que la ley sea mucho menos eficiente y además está llamada a generar conflicto en muy breve tiempo en muchos sectores sociales".

Por todo ello Begoña Piñeiro, de la Tertulia Les Comadres, insiste en que lo que buscan y quieren con sus alegaciones es que "salga una ley sensata, una ley que pueda ser llevada a cabo sin que interrumpa ni haga añicos el resto de leyes que ya existen en materia de igualdad".

El documento ha sido presentado por las organizaciones Asamblea Feministas Asturianas, Asociación Rapiegas, Asociación Sara Suárez Solís, Foro de Mujeres de El Llano, Forum de Política Feminista, Feministas Socialistas y Tertulia Feminista Les Comadres