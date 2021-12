Fernández admite que los test de antígenos son "muy útiles" pero recuerda que hay que utilizarlos bien

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, ha reconocido este martes que los test de antígenos para detectar la COVID-19 son "muy útiles" y que así lo demuestra que el Gobierno del Principado los use como método de diagnóstico. No obstante, ha insistido en la necesidad de utilizar bien este método y de interpretar adecuadamente los resultados.

Fernández ha hablado de estas pruebas en la Comisión de Salud del parlamento asturiano, donde la diputada del PP, Beatriz Polledo, le ha recordado las críticas que venía realizando Fernández a este tipo de test.

La 'popular' ha añadido que fue precisamente un test de antígenos la prueba que sirvió para detectar que el presidente del Principado, Adrián Barbón, tenía la enfermedad y que gracias a eso se suspendió el congreso de los socialistas asturianos previsto para este fin de semana. Polledo considera una contradicción que desde el Principado se critique este tipo de pruebas y que, sin embargo, sean la 'medida estrella' para detectar contagios en el congreso de los socialistas.

Fernández ha dicho que existen diferencias en este tipo de pruebas, sobre todo las relativas a la hora de quién las realiza. No es lo mismo, ha alegado, que las practique un profesional que un particular.

"Nosotros usamos muchos test de antígenos todos los días, es una herramienta muy útil para tomar decisiones rápidas, sobre todo en personas con síntomas", ha explicado Fernández.

No obstante, ha advertido que un test de antígeno con resultado negativo que se haga un particular en su casa "puede ser mal utilizado" e incluso "peligroso" si no se entiende bien.

"El problema está en cuando se quiere utilizar la pureba para relajar las medidas en una cena con otras personas; ese sería el error, por que es un foco de contagio", ha apuntado, en relación a un posible riesgo generado por "falsa seguridad".

Son numerosas las farmacias en Asturias que ya no tienen ningún test de antígenos para vender a la población. Diputados de la oposición han señalado a Fernández que esa es la prueba de que los asturianos, que ya han dado pruebas de su responsabilidad a lo largo de la pandemia, reconocen desde hace tiempo el valor de estos test.