El festival 'Avilés Suena Bien' regresa a la plaza de Pedro Menéndez con cinco conciertos de jóvenes artistas

Alejandro Moreno, del grupo Glutemato; Alba Bolaños y Enol Puertas, del grupo Flor de Vino; y Raquel Ruiz, concejala de Juventud. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Avilés Suena Bien' celebrará una nueva edición este viernes 10 de octubre en la plaza de Pedro Menéndez, entre las 18.00 y las 23.30 horas, con actuaciones de cinco grupos emergentes. El evento, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Avilés, alcanza su tercer año consecutivo en este emplazamiento.

El cartel de esta edición lo integran Tangerine, Belekate, Alex Abati, Glutemato y Flor de Vino, con una programación gratuita que abarca distintos estilos musicales. El objetivo del festival es ofrecer un espacio para la promoción de nuevos talentos y facilitar a las bandas jóvenes una experiencia de actuación con medios técnicos profesionales.

La concejala de Juventud, Raquel Ruiz, ha señalado que este festival "pretende seguir dando visibilidad al talento joven local" y consolidarse como un punto de encuentro para la música emergente de Avilés. Ruiz ha destacado además que el evento "busca que la juventud sienta este festival como propio, un lugar para compartir creatividad, energía y pasión por la música".

'Avilés Suena Bien' nació en 2017 como una iniciativa de la Concejalía de Juventud para apoyar a artistas locales y regionales, con propuestas musicales que abarcan desde el indie y el pop-rock hasta el punk o el heavy metal.