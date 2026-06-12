Finaliza la mejora de los accesos a Luanco tras una inversión de un millón de euros

Mejora de los accesos a Luanco. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha finalizado la mejora de los accesos a Luanco, tras invertir un millón en dos nuevas glorietas de conexión con las carreteras locales GO-1, GO-2 y GO-7. Esta obra permitirá mejorar la seguridad de las intersecciones y aportar una mayor fluidez al tráfico.

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, han visitado este viernes la zona, junto con el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, y el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro.

La primera de las rotondas, la más próxima a Luanco, comunica las vías GO-1 y GO-2, da acceso al nuevo desarrollo urbanístico del área y facilita el enlace con las carreteras de Bañugues y Moniello/Luanco norte.

La segunda glorieta se sitúa en la intersección de las carreteras GO1, GO-2 y GO-7 y permite llegar a las instalaciones deportivas de Balbín. Este cruce se resolverá a partir de ahora con un enlace en forma de T con carriles de espera intermedios, lo que supone una mejora importante para la circulación y la seguridad en la zona.

Esta medida se enmarca dentro de la batería de inversiones que el Gobierno de Asturias tiene en marcha en Gozón para la mejora de la red de carreteras y que suman más de 2,1 millones.