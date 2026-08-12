Finalizan en Siero las obras de saneamiento en el sur de Lugones y Puente Nora y la urbanización de un tramo de Paredes

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, visitaron esta mañana el final de las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora y de urbanización de un tramo del camino de Paredes.

La actuación ha contado con un presupuesto de 913.934 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Los trabajos, que darán servicio a 164 vecinos y 25 empresas que anteriormente carecían de saneamiento, han permitido además eliminar los dos vertidos al río Nora que existían en la zona sur de Lugones, uno en las inmediaciones del tanatorio y otro en la zona del Polígono Industrial de Puente Nora. Para ello, se han ejecutado nuevos colectores que interceptan las conducciones existentes y llevan las aguas residuales hasta su incorporación al aliviadero de Los Peñones.

En total, la actuación ha supuesto la ejecución de 1.180 metros de nuevas conducciones. Durante el desarrollo de las obras fue necesario modificar técnicamente el trazado previsto inicialmente. Los trabajos permitieron comprobar que un tramo de 256 metros de colector cuya renovación estaba contemplada se encontraba en buen estado, por lo que no fue necesaria su sustitución.

Además, se detectaron siete viviendas que vertían sus aguas residuales directamente al terreno, lo que llevó a ampliar el saneamiento hacia el sur mediante unos 190 metros de conducción bajo el camino de acceso a las viviendas. Estos cambios no supusieron un incremento del presupuesto.

La actuación incluyó también la urbanización de los primeros 550 metros del camino de Paredes, con la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la disposición de canalización de reserva para alumbrado, la ejecución del drenaje y el acondicionamiento de los márgenes. La intervención ha permitido disponer de una calzada para tráfico rodado y de un carril de uso mixto ciclista y peatonal.