Finalizan los trabajos de instalación de alumbrado público en el acceso a Meres

Zona de los trabajos - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes de Siero, Alejandro Villa, visitó esta mañana la finalización de las obras de instalación de alumbrado público en un tramo de aproximadamente 500 metros del camino de acceso a Meres y en un tramo de la carretera SI-6.

La actuación ha contado con un presupuesto de 34.524 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. Tal y como detalló el edil, la actuación permitirá dotar de iluminación a un vial que hasta ahora carecía de alumbrado suficiente, mejorando las condiciones de seguridad tanto para los peatones como para los vehículos que transitan por la zona durante el periodo nocturno.

Los trabajos han consistido en la instalación de diez nuevos postes de hormigón -siete de tipo HV-250 R9 y tres HV-400 R9-, once luminarias LED de alta eficiencia energética, brazos metálicos galvanizados y aproximadamente 650 metros de cableado aéreo de aluminio trenzado, así como la ejecución de un centro de mando y medida para el control de la instalación. Además, se han realizado labores auxiliares de desbroce, acondicionamiento del entorno y retirada de residuos.