La Finca La Isla reabre en Gijón con la I Feria de Plantas: 30 productores y música

Presentación, en el Consistorio gijonés, de la primera edición de la Feria de Plantas del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este miércoles la primera edición de la Feria de Plantas del Jardín Botánico Atlántico, que se celebrará los próximos 6 y 7 de junio.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que, con motivo de esta feria, se va a volver a abrir al público la finca de La Isla.

Asimismo, ha resaltado de la programación que el evento contará con un nutrido grupo de productores de planta, incluso de Francia, lo que aporta un carácter internacional a la feria. En total, participarán 30 productores.

Ha señalado, también, que no solo será una feria de plantas, en la que se puedan comprar plantas de colección, sino que va a haber también artesanía.

Además, se podrán adquirir productos de jardinería, habrá charlas, ponencias, conciertos y una zona gastro, para que sea una experiencia "mucho más completa", ha destacado el edil.

También hay alguna colaboración especial, como la que se ha formalizado con la Maple Society of Europe, donde habrá en un espacio aproximado de unos 100 metros cuadrados un jardín donde se podrán disfrutar de más de 20 variedades de arces.

En la feria, además, se celebrará el primer concurso de parterres, en el que participará casi una decena de los productores con presencia en el evento. Sobre este asunto, ha apuntado que contarán para ello con un jurado "de primerísimo nivel", en el que estarán representados miembros de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, del Botánico y de Parques y Jardines.

Junto a él han intervenido el jefe de Servicio de Educación y de Protección del Medio Natural, Tomás Fernández Velilla, y la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

Fernández, por su lado, ha destacado que esta primera feria de plantas del Botánico nace con el objetivo de convertirse en un referente a nivel nacional e internacional para empresas y profesionales del sector de la jardinería, la horticultura y el paisajismo.

"Queremos que este sea un espacio de excelencia que ofrezca productos de calidad y novedosos y plantas de colección", ha indicado.

En la misma podrán visitar puestos de artesanía vinculada al sector primario y 30 expositores de plantas especializados, como suculentas y cactus, plantas tropicales, orquídeas, peonías y otras exóticas, árboles, arbustos y plantas arquitectónicas, plantas vivaces, bulbos y flores de temporada, huertos, setas, sustratos, bonsáis y mucho más.

JARDÍN DE ARCES

Ha explicado, también, que todos los años esta feria tendrá un stand o un expositor principal, invitado por el Botánico y por el Ayuntamiento. En esta ocasión los invitados son la Sociedad del Arce de Europa, de Maple Society of Europe, que han diseñado un jardín efímero que se está construyendo en estos momentos con la colaboración del Jardín gijonés.

Por otra parte, ha puesto en valor las charlas y técnicas sectoriales y de actualidad que se celebrarán, abiertas a todo el público. "Serán un punto de encuentro y aprendizaje entre profesionales, aficionados y público en general", ha señalado.

Sobre las charlas, ha apuntado que versarán sobre el reconocimiento de árboles y arboledas singulares; plantaciones naturalistas; uso de especies de la Iberia húmeda en jardinería; y el papel del arce japonés.

Fernández ha incidido en que con esta feria se pretende también despertar el interés y destacar la importancia comercial del sector ornamental, un mercado en aumento, según él, que ofrece nuevas posibilidades para los emprendedores dentro del sector primario y más aún en un contexto de Cambio Climático, donde el Norte de la península, a su juicio, ofrece una ventaja competitiva respecto a las zonas productoras tradicionales.

Pumariega, por su lado, ha remarcado que esta feria refleja muy bien el modelo de ciudad por el que se trabaja desde el Gobierno local y con el que quieren seguir proyectando el Gijón del futuro.

"Yo creo que esta feria encaja perfectamente en esta línea de trabajo que estamos haciendo", ha apuntado. Ha ensalzado, en este caso, que es un evento vinculado a la naturaleza, a la jardinería, a la sostenibilidad, al bienestar, pero, además, también es una cita que va a traer a Gijón muchos expositores, productores, artesanos y visitantes que están especializados en este ámbito.

A esto ha sumado que contribuye a reforzar el posicionamiento de Gijón como una sede que está preparada para acoger eventos diferentes, especializados y con una identidad propia.