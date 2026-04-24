La firma de hipotecas en Asturias cae un 3,4% tras empeorar su evolución interanual en febrero

Archivo - Un edificio de viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Asturias desciende un 3,4% en febrero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 16,26% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 758 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 1,9%.

En Asturias se prestaron 97,65 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 2,78% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 5,9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.006 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 125,74 millones de euros. De ellas, 37 fueron sobre fincas rústicas y 969 sobre urbanas.

De las 969 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Asturias, 758 fueron sobre viviendas; 7 en solares y 204 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 11 y en 14 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 142 hipotecas con cambios en sus condiciones, 117 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.439 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 933 correspondieron a viviendas, 55 a fincas rústicas, 437 a urbanas y 14 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87%), Castilla - La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3%, 7,16% y 4,71%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla - La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24%.