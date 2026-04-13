Fiscalía pide 20 años de prisión para el acusado de asesinar a su casera de Avilés en agosto de 2025

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita 20 años de prisión para el acusado de asesinar a su casera tras una discusión en agosto de 2025 en Avilés. El Ministerio Fiscal ya presentó su escrito de conclusiones provisionales ante la sección de instrucción del Tribunal de Instancia, plaza nº 8, de Avilés.

El Ministerio Fiscal sostiene que, entre las diez y veinte y las once menos cuarto de la noche del 18 de agosto de 2025, el acusado (1983) mantuvo una discusión con N.G.G. (1980) en el domicilio de ella, donde el hombre tenía alquilada una habitación.

En un momento dado, el acusado comenzó a agredirla y, aprovechando su mayor fortaleza y envergadura, la golpeó fuertemente en la cara y en el cuerpo, causándole numerosas e importantes lesiones, entre fracturas y hematomas, lo que dejó a la víctima en un estado de completa indefensión.

Esta circunstancia fue aprovechada por el acusado para coger de la cocina un cuchillo, con el que asestó a la mujer diez puñaladas en el tórax, que le provocaron la muerte.

Tras la agresión, el acusado se cambió de ropa y tiró el cuchillo envuelto en una bayeta, así como el pantalón, los calcetines y los playeros que llevaba puestos, en las proximidades del domicilio de N.G.G., efectos que fueron localizados el día 21 por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El acusado se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y solicita que se condene al acusado a la pena de 20 años de prisión y la medida de 10 años de libertad vigilada, a ejecutar una vez cumplida la pena de prisión. Abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a cada uno de los padres de N. G. G. con 50.000 euros, más los intereses legales correspondientes.