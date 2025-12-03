La Fiscalía pide cárcel para una pareja acusada de intoxicar a su bebé con marihuana y cocaína en Avilés

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, ha solicitado la condena de una pareja acusada de intoxicar a su bebé al fumar marihuana y cocaína delante de la menor en una habitación sin buena ventilación en una vivienda de la ciudad. La vista oral está señalada para este jueves, 4 de diciembre, a las 10.30 horas en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés.

Según el Ministerio Fiscal, el 8 de octubre de 2023, los acusados consumieron marihuana y cocaína en cantidad elevada en un espacio sin ventilación suficiente, siendo conscientes de que su hija de 13 meses se encontraba en la misma habitación y de las consecuencias nocivas para su salud. Como resultado, la menor sufrió intoxicación por cannabis y cocaína.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado asumió la tutela de la menor, con suspensión de la patria potestad de ambos acusados. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de maltrato en el ámbito familiar, recogido en el artículo 153.2 y 3 del Código Penal.

El Ministerio Público solicita para cada acusado 11 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y 6 meses, e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 2 años y 6 meses. Además, pide la prohibición de acercarse a la menor, a su domicilio o lugares que frecuente a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella, durante 2 años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen a su hija con 642,25 euros, más los intereses legales correspondientes, y el abono de las costas del proceso.