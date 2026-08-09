El juez decreta prisión sin fianza para la madre de la niña sustraída en un punto de encuentro en Oviedo

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Oviedo ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de la mujer detenida por la sustracción de su hija, menor de edad, desaparecida desde el pasado mes de abril durante una visita con su familia biológica en un punto de encuentro familiar de Oviedo.

Según ha comunicado el Ministerio Fiscal a Europa Press, la Fiscalía asturiana había solicitado esta medida al considerar que existe riesgo de fuga de la mujer, dado lo elevado de la pena que se le podría imponer en caso de condena, en principio por un delito del artículo 225 bis del Código Penal, que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad. Esta calificación puede modificarse a lo largo del procedimiento.

La Fiscalía considera además que esta sustracción ha ocasionado una "alteración" en la estabilidad física y psíquica de la menor. La Policía Nacional localizó a la niña de cinco años sustraída por sus padres biológicos el pasado viernes en un asentamiento en las inmediaciones del Polígono de Silvota. Los agentes detuvieron en la operación a la madre de la menor y a otra persona implicada.