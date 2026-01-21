La Fiscalía pide prisión provisional para dos detenidos por apuñalar a un joven en la calle Santa Ana de Oviedo

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de dos de los detenidos por la agresión con arma blanca a un joven de origen marroquí, nacido en 2001, ocurrida el pasado 11 de enero en la calle Santa Ana de Oviedo.

Según ha informado el Ministerio Fiscal, la petición se fundamenta en la existencia de indicios fundados de la participación de ambos detenidos en los hechos, así como en la gravedad del delito y en la elevada pena que podría imponérseles en caso de condena. Asimismo, la Fiscalía aprecia riesgo de fuga al tratarse de ciudadanos extranjeros, de nacionalidad dominicana, riesgo de reiteración delictiva y de alteración, destrucción u ocultación de fuentes de prueba.

En relación con otros dos detenidos por el mismo suceso, también de nacionalidad dominicana, el Fiscal ha solicitado la imposición de medidas cautelares consistentes en la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros y de comunicarse con ella mientras dure la instrucción del procedimiento, además de la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.