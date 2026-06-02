Fiscalía pide prisión provisional para siete detenidos por un delito contra la salud pública

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Mieres número 1, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de siete detenidos a los que el Fiscal atribuye un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado la Fiscalía a los medios, se ha solicitado la medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

La investigación, una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, está bajo secreto de sumario.