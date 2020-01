Foro afirma que la 'Casa Paquet' cumple con la normativa cultural y urbanística para ser Albergue de Peregrinos

Publicado 23/01/2020 13:28:25 CET

GIJÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha asegurado este jueves que la 'Casa Paquet' cumple "sobradamente" con la normativa cultural y urbanística para ser Albergue de Peregrinos, a lo que ha replicado al Gobierno local que la excusa de la falta de accesibilidad no tiene "ningún sustento".

Martínez Salvador, en rueda de prensa en sede municipal acompañado del edil 'forista' Pelayo Barcia, ha recalcado que en Asturias, los albergues no cuentan con regulación propia, por lo que la que le es aplicable se cumple.

Ha incidido, además, en la 'Casa Paquet' es un edificio incluido en el Catálogo Urbanístico, y cuenta con el nivel máximo de protección. A este respecto, ha indicado que el Informe de la Consejería de Cultura no hace ni una sola observación en materia de accesibilidad. También ha enfatizado que el el Plan Especial de Cimavilla habla de la reutilización de edificios singulares como receptáculos de equipamientos.

Ha llamado la atención, además, sobre que si se quisiera destinar albergue turístico, este, en materia de accesibilidad, sí que tiene una normativa "más rígida". Aún así, ha apuntado que la mayoría de los mejores hoteles de la ciudad cuenta con una habitación accesible solamente.

En el caso de la 'Casa Paquet', ha explicado que en la planta baja existen dos plazas adaptadas de 59, así como dos baños adaptados, mientras que el mobiliario no se puede analizar porque no está aún, pero será fácilmente comprobable en su día. Sobre el uso de la sala común, ha indicado que no cuenta con cocina sino un microondas, algo que se puede poner en la habitación accesible.

Asimismo, ha recalcado que Cocemfe hará una visita este viernes para comprobar la accesibilidad. Martínez Salvador ha recalcado que en la guía de accesibilidad que elaboró esta entidad, se habla de la necesidad de una habitación accesible por cada tramo de 50 plazas y un aseo adaptado, lo que cumple de sobra la 'Casa Paquet'.

"Nunca se exige accesibilidad total a un equipamiento", ha sostenido el portavoz 'forista', quien ha indicado que cosa distinta es que cualquier persona pueda acceder al mismo. Se ha preguntado, asimismo, por qué requisito tan importante no puede ser Albergue por falta de accesibilidad pero si puede ser equipamiento público.