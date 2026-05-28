Foro Ambiental Juvenil en Asturias: Finaliza la IV Confint de Cogersa

Reunión final de la cuarta Confint (Conferencia Internacional de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta') de Asturias, celebrada en el Centro de Interpretación de los Residuos (CIR) de Cogersa (Gijón). - COGERSA

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación de los Residuos (CIR) de Cogersa ha acogido este jueves la reunión final de la cuarta Confint (Conferencia Internacional de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta') de Asturias.

Según una nota de prensa de Cogersa, se trata de un foro de alcance internacional orientado a impulsar el compromiso de la juventud con la sostenibilidad y su participación en los asuntos públicos. A la cita ha acudido la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, vicepresidenta de la entidad.

Durante el curso 2025-2026, la Confint ha implicado a 5.500 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria pertenecientes a 16 centros educativos asturianos; a través de 250 ecodelegados y ecodelegadas, que han desarrollado proyectos centrados principalmente en la reducción y correcta gestión de residuos, la economía circular, la biodiversidad, el ahorro energético, el consumo responsable y otros retos ambientales y sociales.

Esta iniciativa, que el Consorcio coordina en la región como parte de su Red de Escuelas por la Circularidad (REC); forma parte a su vez de ESenRED, la coordinadora estatal de redes de sostenibilidad educativa impulsada en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Los centros participantes en esta edición han sido: IES Valle de Aller (Aller); CIFP Avilés, Colegio Luisa de Marillac e IES Número 5, de Avilés; IES Luces (Colunga), IES Corvera (Corvera), CPEB de Cerredo (Degaña); IES Número 1, Colegio La Corolla e IES Rosario de Acuña, de Gijón; IES Doctor Fleming, IES Leopoldo Alas Clarín y Colegio Amor Misericordioso, de Oviedo; IES Infiesto (Piloña); CPEB Colombres (Ribadedeva); e IES La Fresneda (Siero).

La jornada de este día ha reunido a alumnado de 14 colegios e institutos, procedentes de diez concejos asturianos. A lo largo de la mañana, los estudiantes compartieron experiencias, reflexiones y propuestas desarrolladas en sus centros educativos mediante actividades participativas, talleres y espacios de intercambio.

También sirvió esta cita para elegir, a través de una votación secreta en urna, a los delegados y delegadas que representarán a Asturias en la próxima fase estatal de la Confint, prevista para 2027, siguiendo el principio participativo que caracteriza al programa: "Joven escoge a joven".

El acto institucional ha finalizado con la lectura pública del manifiesto elaborado colectivamente por el alumnado participante, en el que los jóvenes trasladaron a las autoridades presentes sus propuestas para afrontar los grandes desafíos de sostenibilidad que se afrontan a escala global, con especial atención a la economía circular.

El texto consensuado culmina con este literal: "No solo somos el futuro, somos el presente que ya está cambiando la forma de mirar el mundo. Por eso hoy tomamos la palabra, para recordar que cuidar el planeta es cuidarnos entre todas y todos. Necesitamos que quienes toman decisiones nos escuchen y actúen. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros y nosotras, ¿quiénes?".