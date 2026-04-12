La FSA critica la "estrategia deliberada" del PP de tratar de exculpar a la empresa que operaba en la mina de Cerredo

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OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha criticado este domingo la "estrategia deliberada" del PP de tratar de exculpar a Blue Solving, la empresa que operaba en la Mina de Cerredo sacando carbón de manera ilegal cuando se produjo el accidente mortal de cinco mineros. "La pregunta que nos hacemos, y yo creo que se hace Asturias, es por qué el Partido Popular exculpa a los verdaderos responsables", dijo Huerga.

"Estamos hablando de un accidente que se hubiera evitado si la empresa Blue Solving no hubiera iniciado una explotación ilegal de carbón en condiciones insufribles. Nunca lo olvidemos. Se estaba sacando carbón de forma ilegal. Esta fue la causa del accidente", dijo Huerga.

En este sentido desde la FSA consideran que el Partido Popular de Asturias y las derechas siempre "desvían la atención de la empresa que operaba de forma ilegal y clandestina, y en condiciones de trabajo inaceptables".

"En su obsceno afán de exculpar a los verdaderos culpables del accidente esto no es una omisión inocente, es una estrategia completamente deliberada. Se olvidan de que existe una investigación judicial en marcha en el juzgado de Cangas de Narcea por responsabilidad penal en la que está imputada la empresa", dijo Huerga, que ha advertido de que "sobre esto que está haciendo el Partido Popular con la empresa, también van a buscar la verdad y la encontrarán".

La Federación Socialista Asturiana lamenta así la actitud del Partido Popular ante el trágico accidente y su intento deliberado de convertir una tragedia humana en un intento de confrontación política.

"Son los mismos que aplaudieron a Mazón en Colunga, poco después de la Dana, con su portavoz Álvaro Queipo al frente. El mismo que también aplaudía los protocolos de la vergüenza de Madrid en manos de su presidenta Isabel Ayuso. De estas personas estamos hablando", manifestado Fernández Huerga.