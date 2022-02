La FSA-PSOE pide a Podemos decidir si acepta el ofrecimiento del PP para negociar la fiscalidad con la derecha

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Gimena Llamedo, ha pedido este sábado a Podemos que decida si acepta el ofrecimiento del PP para avanzar en una negociación sobre fiscalidad con la derecha.

"Hoy hemos visto que el Partido Popular ve positivamente la propuesta fiscal de Podemos. Teresa Mallada afirma que le gusta y se parece a lo que ellos han planteado siempre. No podemos negar que la propuesta de reforma fiscal de Podemos ha servido para dinamizar no tanto la mesa de negociación de la reforma del Estatuto como sí a la derecha asturiana", señala Llamedo en declaraciones remitidas a los medios.

"Ante esta situación, ahora Podemos debe decidir si acepta el ofrecimiento del PP y avanza en una negociación con la derecha, haciendo posible que Foro alcance su objetivo de conseguir una reforma fiscal, permitiéndonos así avanzar en la reforma del Estatuto. O, por el contrario, si decide retirar su propuesta fiscal", dice la dirigente socialista.

Además, desde la FSA-PSOE se muestran favorables "a habilitar el verano para la modificación del Estatuto si hay acuerdo entre los partidos políticos y es necesario para su tramitación".

"Si a día de hoy no hay suficientes votos para aprobar la oficialidad no es responsabilidad de los socialistas. Nosotros fuimos quienes pusimos sobre la mesa la propuesta de reforma estatutaria y quienes hemos mostrado seriedad, prudencia, y generosidad a lo largo de todo el proceso. No hay ninguna duda que la FSA-PSOE quiere avanzar en la reforma del Estatuto, nos gustaría saber con claridad si el resto de partidos sentados en la mesa pueden decir lo mismo", apunta Llamedo.