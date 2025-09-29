FSC-CCOO solicita investigar el conflicto del pesquero Beti Aingeru por posibles incumplimientos laborales

Archivo - Puerto de El Musel, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

Piden que se indague "de forma prioritaria" un posible fraude a la Seguridad Social

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha solicitado una investigación "urgente y coordinada" ante la Capitanía Marítima de Gijón y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Asturias sobre el bonitero vasco 'Beti Aingeru', atracado en el puerto gijonés de El Musel.

Así lo han comunicado, a través de una nota de prensa, después de que el pesquero atracara en Gijón ante una alerta de un supuesto "motín a bordo" y de que el patrón y armador acusaran a algunos tripulantes de agresión y negativa a trabajar.

Sobre este asunto, CCOO considera que, más allá de la versión de los responsables del buque, las autoridades competentes deben verificar si el conflicto a bordo está motivado por incumplimientos graves en materia laboral y de protección social, "especialmente en un sector con alta dependencia de mano de obra migrante", han remarcado.

En el caso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), se ha solicitado que investigue "de forma prioritaria" el posible fraude a la Seguridad Social.

En concreto, se exige la verificación documental de que la totalidad de los tripulantes, incluidos los extranjeros, se encuentran dados de alta y cotizando legalmente en el Régimen Especial del Mar.

Referente a las competencias de la Capitanía Marítima (Control del Estado de Bandera), se le pide que se comprueben las condiciones de vida y trabajo a bordo, así como la seguridad, conforme al Convenio 188 de la OIT y el Real Decreto 618/2020 (que establece mejoras en el sector pesquero), para lo que se solicita verificar que las condiciones a bordo son "dignas y seguras".

Asimismo, el responsable de la Sección de Pesca del sector del Mar de FSC-CCOO, Juan Manuel Trujillo Castillo, ha considerado que el supuesto motín "es un síntoma de un problema más profundo".

"No puede haber tolerancia con el fraude laboral ni con la explotación en la mar", ha apuntado. "La inspección debe determinar si el origen del conflicto es la falta de seguridad y de derechos", ha insistido.

Por todo ello, el sindicato ha instado a la Capitanía Marítima y a la ITSS a actuar "de forma inmediata" mientras el buque permanece atracado en Gijón para garantizar el cumplimiento de la legalidad en el sector pesquero español.

ESCOLTADO POR LA GUARDIA CIVIL

Cabe recordar que, según fuentes de la Guardia Civil, tuvieron conocimiento, poco antes de las 15.00 horas de este pasado sábado, de que la tripulación que se encontraba faenando a unas doce millas al norte de Ribadesella, pudiera haber amenazado al capitán y al armador del barco, el cual también se encontraba a bordo.

Ante el temor que pudieran causar algún daño al barco, pusieron rumbo al puerto de El Musel. Por parte de la Guardia Civil, se activó la patrullera 'Rio Tormes' del Servicio Marítimo Provincial de Asturias.

Tras establecer contacto visual con el barco al norte de Villaviciosa y contactar con el capitán, la situación se encontraba normalizada, sin ser necesario ningún tipo de intervención en el mar.

El barco fue escoltado hasta su atraque en el Espigón II del Puerto de El Musel. Donde esperaban efectivos de la Sección Fiscal de la Guardia Civil de dicho Puerto, así como de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona de Asturias, quienes han abierto una investigación sobre los hechos ocurridos.